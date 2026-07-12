Per questo, allo stato attuale delle cose, ipotizzare un addio di Kean alla Fiorentina rappresenta un esercizio piuttosto forzato. Fermo restando che il mercato estivo durerà un altro mese e mezzo circa, fino al 1° settembre, e che tutto potrà ancora accadere.

Una delle squadre accostate a Kean è il Milan, che però non ha mai affondato il colpo con la Fiorentina. I rossoneri alla fine hanno puntato tutto su Gonçalo Ramos, reduce dal Mondiale con il Portogallo, riuscendo a trovare un accordo con il PSG e a regalare un nuovo attaccante al connazionale Ruben Amorim.

Per il resto, fino a questo momento la situazione è stata di calma piatta. E ciò va a vantaggio di Grosso, che ha tutta l'intenzione di fare di Kean il punto di riferimento del proprio attacco nel prossimo campionato. Sperando che il rendimento e lo stato fisico del calciatore tornino quelli del 2024/2025.