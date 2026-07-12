Moise Kean ha concluso le vacanze. Il centravanti della Fiorentina si è ripresentato al Viola Park nella giornata odierna e a partire da domani, lunedì 13, inizierà ad allenarsi assieme agli altri componenti della rosa viola.
Troverà un nuovo allenatore, Kean: Fabio Grosso. Il quarto dall'inizio della propria avventura a Firenze, dopo Raffaele Palladino, Stefano Pioli e Paolo Vanoli. Sempre in attesa di capire cosa proporrà un mercato che, come accade praticamente ogni anno, è destinato ad includerlo nella lista dei possibili partenti.
Del resto il valore di Kean, nonostante l'ex attaccante della Juventus sia reduce da una stagione soffertissima, non si discute. Senza dimenticare quella clausola rescissoria presente nel suo contratto.
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