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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Moise Kean e la clausola nel contratto con la Fiorentina: come funziona, a quanto ammonta e fino a quando è valida

Calciomercato
Serie A
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina
M. Kean

Il centravanti viola è reduce da una stagione sofferta, diversamente dalla precedente, e nel proprio contratto ha una clausola rescissoria: i dettagli e per quali club è valida.

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Moise Kean ha concluso le vacanze. Il centravanti della Fiorentina si è ripresentato al Viola Park nella giornata odierna e a partire da domani, lunedì 13, inizierà ad allenarsi assieme agli altri componenti della rosa viola.

Troverà un nuovo allenatore, Kean: Fabio Grosso. Il quarto dall'inizio della propria avventura a Firenze, dopo Raffaele Palladino, Stefano Pioli e Paolo Vanoli. Sempre in attesa di capire cosa proporrà un mercato che, come accade praticamente ogni anno, è destinato ad includerlo nella lista dei possibili partenti.

Del resto il valore di Kean, nonostante l'ex attaccante della Juventus sia reduce da una stagione soffertissima, non si discute. Senza dimenticare quella clausola rescissoria presente nel suo contratto.

A proposito della clausola di Kean: come funziona, per chi è valida e fino a quando?


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  • IL RINNOVO DI KEAN

    Partiamo intanto da un presupposto: il contratto di Kean con la Fiorentina è ancora decisamente lungo. Un anno fa, alla fine di agosto 2025, l'attaccante viola lo ha infatti rinnovato e ora il vincolo andrà in scadenza nel 2029.

    "ACF Fiorentina - annunciava ai tempi il club gigliato - comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029.

    La Fiorentina e Moise Kean proseguiranno pertanto insieme il percorso iniziato nella stagione 2024/25, nella quale il calciatore ha realizzato 25 reti in 44 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Conference League".

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  • Kean FiorentinaGetty Images

    A QUANTO AMMONTA LA CLAUSOLA

    Nel contratto di Kean, come detto, è presente una clausola valida sia per la Serie A che per l'estero: pagandola, dunque, un qualsiasi club potrebbe strappare l'ex bianconero alla Fiorentina, naturalmente dopo aver trovato un accordo con il giocatore.

    A quanto ammonta la clausola in questione? A 62 milioni di euro. 10 in più rispetto al precedente valore di 52 milioni.

    La nuova clausola è stata inserita nel contratto proprio in occasione dell'ultimo rinnovo: questo è l'accordo che Kean e la Fiorentina hanno trovato per prolungare il rapporto fino al 2029.

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  • QUANDO SCADE LA CLAUSOLA

    E ora la domanda delle domande: ma quando scade la clausola di Kean? Fino a quando, insomma, l'attaccante potrebbe lasciare la Fiorentina indipendentemente dalla volontà del club toscano?

    La risposta non può che far sorridere ogni sostenitore: sarà valida per altri tre giorni, fino a mercoledì 15 luglio. E poi verrà tolta dal contratto.

    La clausola è entrata in valore lo scorso 1° luglio, il primo giorno di apertura ufficiale del calciomercato estivo. E avrà valore nei primi 15 giorni del mese.

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  • LA SITUAZIONE DI KEAN

    Per questo, allo stato attuale delle cose, ipotizzare un addio di Kean alla Fiorentina rappresenta un esercizio piuttosto forzato. Fermo restando che il mercato estivo durerà un altro mese e mezzo circa, fino al 1° settembre, e che tutto potrà ancora accadere.

    Una delle squadre accostate a Kean è il Milan, che però non ha mai affondato il colpo con la Fiorentina. I rossoneri alla fine hanno puntato tutto su Gonçalo Ramos, reduce dal Mondiale con il Portogallo, riuscendo a trovare un accordo con il PSG e a regalare un nuovo attaccante al connazionale Ruben Amorim.

    Per il resto, fino a questo momento la situazione è stata di calma piatta. E ciò va a vantaggio di Grosso, che ha tutta l'intenzione di fare di Kean il punto di riferimento del proprio attacco nel prossimo campionato. Sperando che il rendimento e lo stato fisico del calciatore tornino quelli del 2024/2025.

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