Moise Kean al Como, cosa manca per l'accordo definitivo: la posizione della Fiorentina, la volontà del giocatore e chi può prendere il suo posto

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Moise Kean può davvero lasciare la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato.
La panchina iniziale nel posticipo della prima giornata di campionato contro la Roma, d'altronde, è stato un chiaro segnale di come l'attaccante abbia ormai la testa da un'altra parte.
La Fiorentina però non intende fare sconti al Como, club che ha individuato in Kean il profilo perfetto per l'attacco di Cesc Fabregas ma si è già visto respingere la prima offerta dai viola.
Cosa manca quindi per chiudere l'affare Kean al Como? E chi prenderà la Fiorentina al suo posto?