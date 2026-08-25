Moise Kean al Como, cosa manca per l'accordo definitivo: la posizione della Fiorentina, la volontà del giocatore e chi può prendere il suo posto

La Fiorentina però ha già respinto una prima offerta presentata dal Como. E prima della gara di Roma sono arrivate parole chiare da parte di Fabio Paratici.

"Non abbiamo bisogno di vendere, abbiamo una società solida. Siamo attenti alle opportunità che ci saranno per completare la squadra. I nostri giocatori sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e poi se troviamo un sostituto alla pari o migliore di lui. Vedremo cosa succederà" ha dichiarato il direttore sportivo.

Non una chiusura definitiva, insomma. Alle giuste condizioni Kean verrà lasciato libero dalla Fiorentina che sta già sondando da tempo il mercato a caccia di un sostituto.