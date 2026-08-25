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ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Lelio Donato

Moise Kean al Como, cosa manca per l'accordo definitivo: la posizione della Fiorentina, la volontà del giocatore e chi può prendere il suo posto

Calciomercato
Fiorentina
Como

L'attaccante non è sceso in campo da titolare contro la Roma e avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi. Il Como prepara l'offerta giusta per Kean mentre la Fiorentina cerca il sostituto sul mercato.

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Moise Kean può davvero lasciare la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato.

La panchina iniziale nel posticipo della prima giornata di campionato contro la Roma, d'altronde, è stato un chiaro segnale di come l'attaccante abbia ormai la testa da un'altra parte.

La Fiorentina però non intende fare sconti al Como, club che ha individuato in Kean il profilo perfetto per l'attacco di Cesc Fabregas ma si è già visto respingere la prima offerta dai viola.

Cosa manca quindi per chiudere l'affare Kean al Como? E chi prenderà la Fiorentina al suo posto?

  • KEAN VUOLE IL COMO

    Determinante per l'esito della trattativa potrebbe essere la volontà del giocatore.

    Moise Kean avrebbe già manifestato alla Fiorentina l'intenzione di trasferirsi al Como, dove potrebbe disputare la Champions League da protagonista.

    Forse anche per questo Fabio Grosso ha deciso di tenerlo inizialmente fuori nella prima di campionato contro la Roma facendolo subentrare solo nella ripresa sul risultato di 3-0 per i giallorossi.

    "Ci pensa la società e farà le considerazioni del caso. Siamo dentro questa situazione che toglie il focus dalle partite. Non posso che fargli i complimenti per quello che sta facendo nonostante le tante voci di mercato. Io mi concentro su quello e sono convinto che abbiamo le basi per costruire qualcosa di bello" ha dichiarato il tecnico viola su Kean.

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  • LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA

    La Fiorentina però ha già respinto una prima offerta presentata dal Como. E prima della gara di Roma sono arrivate parole chiare da parte di Fabio Paratici.

    "Non abbiamo bisogno di vendere, abbiamo una società solida. Siamo attenti alle opportunità che ci saranno per completare la squadra. I nostri giocatori sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta congrua e poi se troviamo un sostituto alla pari o migliore di lui. Vedremo cosa succederà" ha dichiarato il direttore sportivo.

    Non una chiusura definitiva, insomma. Alle giuste condizioni Kean verrà lasciato libero dalla Fiorentina che sta già sondando da tempo il mercato a caccia di un sostituto.

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  • IL RILANCIO DEL COMO

    Nelle prossime ore è dunque atteso il rilancio del Como.

    La società lariana vuole regalare a Fabregas un bomber di primissimo piano per competere in Champions League e provare almeno a ripetersi in campionato, dopo lo storico quarto posto raggiunto nella scorsa stagione.

    L'affare tra Como e Fiorentina alla fine potrebbe chiudersi per una cifra molto vicina ai 45 milioni di euro richiesti dai viola tra parte fissa e bonus.

    Nel contratto di Kean era stata inserita una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che però è ormai scaduta.

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  • CHI PRENDE LA FIORENTINA

    Dopo la cessione di Kean, ovviamente, la Fiorentina tornerà sul mercato.

    I viola hanno già acquistato Mateo Pellegrino, schierato titolare proprio al posto di Kean nella prima giornata di campionato.

    Ma considerata anche la cessione di Piccoli servirà comunque un altro attaccante per completare la rosa di Grosso.

    Il favorito sembra una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Norberto Beto, che ha fatto benissimo con l'Udinese ed attualmente milita nelle file dell'Everton.

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