Modric resta al Milan o annuncia il ritiro? Le ultime sul futuro dopo l'eliminazione della Croazia ai Mondiali

Il suo ultimo Mondiale si è chiuso amaramente già ai sedicesimi di finale contro il Portogallo dell'ex compagno Cristiano Ronaldo, non senza polemiche per il goal del possibile 2-2 annullato alla Croazia.
Ma la carriera da calciatore di Luka Modric potrebbe continuare almeno per un'altra stagione. E con la maglia del Milan.
La società rossonera è in forte pressing sul campione croato per convincerlo a restare per volontà sia di Gerry Cardinale che del nuovo tecnico Ruben Amorim.
Modric si era trovato molto bene con Allegri ma allo stesso tempo starebbe valutando con grande attenzione il da farsi e le percentuali di una sua permanenza aumentano sensibilmente col passare dei giorni.