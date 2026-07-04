Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Modric Milan Serie AGetty Images
Lelio Donato

Modric resta al Milan o annuncia il ritiro? Le ultime sul futuro dopo l'eliminazione della Croazia ai Mondiali

Calciomercato
Milan

Il Milan è in pressing per convincere Luka Modric a restare un'altra stagione in rossonero, Amorim lo ha già chiamato. La risposta definitiva dopo l'eliminazione della Croazia dai Mondiali: cosa può succedere.

Pubblicità

Il suo ultimo Mondiale si è chiuso amaramente già ai sedicesimi di finale contro il Portogallo dell'ex compagno Cristiano Ronaldo, non senza polemiche per il goal del possibile 2-2 annullato alla Croazia.

Ma la carriera da calciatore di Luka Modric potrebbe continuare almeno per un'altra stagione. E con la maglia del Milan.

La società rossonera è in forte pressing sul campione croato per convincerlo a restare per volontà sia di Gerry Cardinale che del nuovo tecnico Ruben Amorim.

Modric si era trovato molto bene con Allegri ma allo stesso tempo starebbe valutando con grande attenzione il da farsi e le percentuali di una sua permanenza aumentano sensibilmente col passare dei giorni.

  • IL PRESSING DEL MILAN

    Come dicevamo il Milan sta facendo di tutto per convincere Luka Modric a continuare.

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' lo stesso Gerry Cardinale avrebbe telefonato al croato manifestandogli la volontà di trattenerlo per un'altra stagione.

    Nelle ultime ore inoltre ci sarebbe stato anche un contatto telefonico diretto tra Amorim e Modric in cui il nuovo allenatore rossonero gli ha assicurato la sua centralità nel progetto.

    Tutti segnali di grande stima nei confronti di un campione che, nonostante la mancata qualificazione in Champions League della squadra, durante la sua prima stagione col Milan ha fatto benissimo confermandosi leader tecnico e carismatico all'interno dello spogliatoio.

    • Pubblicità

  • LA SCELTA DI MODRIC

    In ogni caso l'ultima parola spetterà ovviamente solo a Luka Modric.

    La prematura eliminazione dai Mondiali avrà bisogno ancora di qualche giorno per essere digerita, poi probabilmente arriverà una risposta definitiva.

    Il contratto che lo legava al Milan è ufficialmente scaduto il 30 giugno ma Modric ha l'opzione di rinnovo fino al 2027 alle stesse cifre, ovvero 4 milioni di euro netti di ingaggio.

    Se il croato, 41 anni da compiere a settembre, deciderà di continuare a giocare lo farà ancora con la maglia rossonera. L'ottimismo intanto a Casa Milan cresce col passare dei giorni.

    Modric d'altronde in Italia è stato benissimo e dunque potrebbe restare anche dopo l'esonero di Allegri, che era stata definito dall'ex Pallone d'Oro "uno dei migliori allenatori".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'IPOTESI DI UN RITORNO AL REAL MADRID

    Nel caso in cui Modric dovesse decidere di non rinnovare col Milan, il croato annuncerà il suo addio al calcio giocato.

    Ad aspettarlo ci sarebbe già un posto al Real Madrid, ovvero il club con cui Modric ha vinto tutto conquistando anche il Pallone d'Oro nel 2018.

    Florentino Perez d'altronde stima da sempre il croato anche fuori dal campo e di sicuro la sua personalità tornerebbe utilissima nella ricostruzione affidata a Josè Mourinho.

    Il presidente del Real Madrid insomma è pronto a inserirlo all'interno della dirigenze o nello staff. Modric però vuole pensarci bene e per ora ha preso tempo: "Il mio futuro? Non è il momento di parlarne, lo saprete presto".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • I NUMERI DI MODRIC AL MILAN

    Ma com'è andata la prima stagione di Luka Modric al Milan?

    Il croato è stato un punto fermo per Massimiliano Allegri che di fatto lo ha sempre schierato titolare in campionato quando disponibile.

    Modric ha inoltre dimostrato grande attaccamento alla causa rientrando per le ultime giornate nonostante la frattura allo zigomo rimediata durante Milan-Juventus, che sembrava aver chiuso anticipatamente la sua stagione.

    Alla fine le presenze complessivo tra campionato e coppe sono state ben trentasette con due goal segnati, entrambi pesantissimi contro Bologna e Pisa. Oltre a tre assist vincenti.

    Nel caso in cui dovesse restare probabilmente Modric non giocherà tutte le partite considerata l'età ma verrà utilizzato nelle sfide più delicate in cui la sua leadership in mezzo al campo può ancora fare la differenza.

  • Pubblicità
    Pubblicità