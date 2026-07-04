Modric resta al Milan o annuncia il ritiro? Le ultime sul futuro dopo l'eliminazione della Croazia ai Mondiali

In ogni caso l'ultima parola spetterà ovviamente solo a Luka Modric.

La prematura eliminazione dai Mondiali avrà bisogno ancora di qualche giorno per essere digerita, poi probabilmente arriverà una risposta definitiva.

Il contratto che lo legava al Milan è ufficialmente scaduto il 30 giugno ma Modric ha l'opzione di rinnovo fino al 2027 alle stesse cifre, ovvero 4 milioni di euro netti di ingaggio.

Se il croato, 41 anni da compiere a settembre, deciderà di continuare a giocare lo farà ancora con la maglia rossonera. L'ottimismo intanto a Casa Milan cresce col passare dei giorni.

Modric d'altronde in Italia è stato benissimo e dunque potrebbe restare anche dopo l'esonero di Allegri, che era stata definito dall'ex Pallone d'Oro "uno dei migliori allenatori".