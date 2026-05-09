“Modric? Recupero quasi impossibile”: Allegri spegne le speranze e sul futuro del croato è ancora rebus

Luka Modric non rientrerà in questa stagione. A spegnere le speranze sull’ipotesi di rivedere in campo l’ex Real Madrid è stato proprio Allegri in conferenza stampa. L’allenatore rossonero ha spiegato che il suo rientro è “quasi impossibile”, aggiungendo poi che il croato è “regolarmente presente a Milanello, fa dei lavori personalizzati ma il suo recupero, anche per l’ultima giornata, è molto difficile”.

Il centrocampista del Milan, dunque, con tutta probabilità chiuderà il 2025/26 con l’uscita da San Siro nel match contro la Juventus, dopo il duro scontro con Locatelli e la conseguente rottura dello zigomo.