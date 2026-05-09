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Modric Milan Serie AGetty Images
Matteo Occhiuto

“Modric? Recupero quasi impossibile”: Allegri spegne le speranze e sul futuro del croato è ancora rebus

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Luka Modric non rientrerà in campo in questa stagione: Allegri lo ha spiegato in conferenza stampa, senza lasciare speranze di rivederlo in rossonero, almeno per il 2025/26.

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Luka Modric non rientrerà in questa stagione. A spegnere le speranze sull’ipotesi di rivedere in campo l’ex Real Madrid è stato proprio Allegri in conferenza stampa. L’allenatore rossonero ha spiegato che il suo rientro è “quasi impossibile”, aggiungendo poi che il croato è “regolarmente presente a Milanello, fa dei lavori personalizzati ma il suo recupero, anche per l’ultima giornata, è molto difficile”.

Il centrocampista del Milan, dunque, con tutta probabilità chiuderà il 2025/26 con l’uscita da San Siro nel match contro la Juventus, dopo il duro scontro con Locatelli e la conseguente rottura dello zigomo.

  • L’INFORTUNIO DI MODRIC

    Modric si è fatto male nel corso della sfida contro i bianconeri. Nel secondo tempo del match contro la Juve, infatti, un duro scontro aereo fra il croato e Manuel Locatelli ha provato la rottura dello zigomo dell’ex Real. Un infortunio serio, che ha di fatto, chiuso la stagione del Pallone d’Oro del 2018.

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  • L’ANNATA DI MODRIC AL MILAN

    Modric è stato molto importante per il Milan di Allegri nell’arco della stagione. Il suo livello è sempre stato alto, con dei picchi soprattutto nella prima metà di stagione, prima di un fisiologico calo vissuto negli ultimi due mesi, che è stato condiviso da tutta la squadra guidata da Max Allegri.

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  • MODRIC RINNOVA O NO? LA SITUAZIONE

    Da capire, poi, quale sarà il futuro di Modric. Il suo contratto annuale scadrà a giugno ma in casa Milan la speranza è di convincerlo a firmare un prolungamento fino al 2027. Il centrocampista ha dei dubbi: in primis vorrebbe avere la certezza della qualificazione in Champions del Diavolo e della permanenza di Max Allegri. In caso di obiettivo centrato le quotazioni di una sua permanenza in maglia Milan salirebbero. 

  • L’ULTIMO TANGO DI LUKA?

    In caso di addio al Milan, per Modric c’è il concreto rischio di chiudere la carriera. A inizio settembre il giocatore nativo di Zadar compirà 41 anni e sebbene la voglia di giocare ci sia ancora, fonti vicine a Luka avrebbero fatto trapelare che l’idea di un addio non è del tutto da scartare. 

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