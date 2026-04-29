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modric(C)Getty Images
Nino Caracciolo

Modric giocherà ancora col Milan nella prossima stagione? La situazione e le condizioni del croato per restare in rossonero

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L. Modric

La sua stagione con il Milan si è già conclusa a causa della frattura dello zigomo, ma Luka Modric non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: il croato resterà in rossonero?

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La prima stagione di Luka Modric con il Milan si è conclusa con la sostituzione obbligata nei minuti finali della sfida pareggiata 0-0 contro la Juventus.

Un’uscita di scena con quattro turni d’anticipo rispetto alla fine del campionato, dettata da un infortunio che lo ha costretto all’intervento chirurgico.

Lo scontro fortuito con Locatelli ha infatti procurato la frattura dello zigomo sinistro al centrocampista rossonero, con il croato che ha lasciato il terreno di gioco di San Siro tra gli applausi dei suoi tifosi.

Un arrivederci alla prossima stagione o un addio al popolo rossonero?

  • IL CONTRATTO DI MODRIC

    Luka Modric è arrivato al Milan la scorsa estate a parametro zero e ha firmato un contratto di una stagione con opzione a suo favore anche per l’annata successiva. Nel caso in cui il croato decidesse di esercitare la clausola di rinnovo annuale, il suo ingaggio passerebbe dagli attuali 3 milioni di euro a 4.5 milioni (in caso di qualificazione alla prossima Champions).

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  • DECISIONE DOPO IL MONDIALE?

    Al momento però Luka Modric non ha ancora deciso se proseguire o meno la sua avventura al Milan. Il croato a Milano si trova benissimo, sia in città che con tutto l’ambiente rossonero ma non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. L’ex Real Madrid vuole valutare bene ogni aspetto insieme alla sua famiglia e la decisione potrebbe arrivare dopo il Mondiale con la Croazia, quando valuterà anche le sue condizioni dal punto di vista fisico.

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  • FATTORE ALLEGRI

    Nei colloqui che ci sono già stati tra il croato e il ds Tare, il centrocampista ha dettato le sue condizioni per proseguire l’avventura in rossonero: una di queste è la permanenza di Allegri in panchina, allenatore con il quale ha instaurato un ottimo rapporto sia dal punto di vista umano che tattico.

  • VUOLE UN MILAN COMPETITIVO

    Modric inoltre vuole un Milan competitivo nella prossima stagione. Il centrocampista ha chiesto garanzie sulla costruzione di una rosa forte che possa competere per vincere il campionato e per andare il più lontano possibile in Champions League.

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