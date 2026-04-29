Modric giocherà ancora col Milan nella prossima stagione? La situazione e le condizioni del croato per restare in rossonero

La prima stagione di Luka Modric con il Milan si è conclusa con la sostituzione obbligata nei minuti finali della sfida pareggiata 0-0 contro la Juventus.
Un’uscita di scena con quattro turni d’anticipo rispetto alla fine del campionato, dettata da un infortunio che lo ha costretto all’intervento chirurgico.
Lo scontro fortuito con Locatelli ha infatti procurato la frattura dello zigomo sinistro al centrocampista rossonero, con il croato che ha lasciato il terreno di gioco di San Siro tra gli applausi dei suoi tifosi.
Un arrivederci alla prossima stagione o un addio al popolo rossonero?