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Modric MilanGetty Images
Gabriele Stragapede

Modric chiude a un ritorno al Real Madrid: "Mourinho non mi chiamato". Rinnovo col Milan ancora possibile

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Calciomercato
Real Madrid
L. Modric

Cosa filtra sul futuro del campione croato che, nel frattempo, nega ogni possibile contatto con il Real Madrid.

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Il futuro nel mondo del calcio di Luka Modric è ancora tutto da svelare. Il fuoriclasse croato, impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali (dove, ai sedicesimi di finale, se la vedrà contro il Portogallo, affrontando il compagno di squadra Rafael Leao e il nuovo acquisto rossonero, il centravanti Goncalo Ramos), si sta concentrando unicamente su quest'ultimo suo grande appuntamento internazionale, prima di andare a decidere definitivamente cosa fare da grande: continuare a giocare (al Milan?), appendere gli scarpini al chiodo o accettare possibili proposte per un ruolo dirigenziale, con un ritorno in grande stile al Real Madrid.

Sono tutte opzioni vive, presenti sulla sua scrivania, ma che verranno valutate solo al termine della rassegna iridata, con ogni decisione definitiva che verrà presa per sciogliere tutti i dubbi.

  • LE PAROLE SUL REAL MADRID

    Ma a proposito di Real Madrid, come viene riportato da Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp, ci sono state alcune dichiarazioni provenienti proprio dallo stesso Modric in merito a un possibile ritorno e a una chiamata eventuale da parte del nuovo allenatore dei Blancos José Mourinho.

    Al termine della gara fra la sua Croazia e il Ghana, il 14 rossonero ha parlato così: "So di avere un'età in cui la fine della carriera per me si avvicina sempre di più... Mourinho non mi ha chiamato. Gli auguro il meglio, è un allenatore speciale, uno dei migliori. Nutro un affetto speciale nei suoi confronti".

    Modric ha voluto, dunque, chiarire di non avere avuto alcun contatto con lo Special One, pur realizzando che la fine della sua carriera professionale da calciatore si stia avvicinando.

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  • IL RECORD AI MONDIALI

    Uno scenario che può aprire a spiragli per un'eventuale permanenza al Milan? Possibile, da valutare.

    E' chiaro che anche lo stesso Amorim vedrebbe di buon occhio lavorare con un campione (leader e capitano della sua Croazia che si è qualificata ai sedicesimi di finale ai Mondiali) come Modric, capace ancora di telecomandare palloni come per il passaggio vincente in direzione di Vlasic.

    Assist che - come riporta BBC Football - ha portato Modric a scrivere un'altra pagina importante nella storia del calcio, prendendosi il record di assistman più anziano della storia dei Mondiali: a 40 anni e 291 giorni, infatti, Luka Modric è diventato il giocatore più anziano a fornire un assist in una partita di Coppa del Mondo.


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  • COSA FILTRA SUL FUTURO AL MILAN...

    Un presente, quindi, ancora brillante come visto nella sfida valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo L, ma un futuro ancora da definire con esattezza.

    Fabrizio Romano, intervenuto in collegamento negli studi di DAZN, ha riportato come per il destino professionale di Modric serva aspettare la fine di questi Mondiali. Solo successivamente vorrà parlare con l'intero mondo Milan, con il nuovo tecnico Ruben Amorim e con la dirigenza per capire la direzione e la programmazione del club per il futuro.

    Il suo amore per il Milan non è mai finito e Modric sta valutando se restare in rossonero, nonostante la mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League: sono delle valutazioni che sono in corso, ma una permanenza alla società di Via Aldo Rossi non è da escludere.

  • ...E LUI NON NEGA

    In questo futuro da decifrare, intanto, come documentato dalle telecamere di Sportitalia, Modric è passato in zona mista, semplicemente sorridendo alla domanda di un collega che gli chiedeva se sarebbe rimasto al Milan.

    Interrogato sul futuro, il campione croato si è limitato ad alzare un pollice, un segnale però poco chiaro se riferito alla domanda fatta o a un saluto verso le persone presenti. La sostanza rimane che, in ogni caso, Modric sta valutando il suo futuro: a fine Mondiali, il Milan saprà se rimarrà in rossonero (firmando un nuovo contratto dopo quello in scadenza al 30 giugno, dov'è presente un'opzione unilaterale a suo favore per estendere l'accordo di una stagione sino al 2027) o meno.

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