Modric chiude a un ritorno al Real Madrid: "Mourinho non mi chiamato". Rinnovo col Milan ancora possibile

Il futuro nel mondo del calcio di Luka Modric è ancora tutto da svelare. Il fuoriclasse croato, impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali (dove, ai sedicesimi di finale, se la vedrà contro il Portogallo, affrontando il compagno di squadra Rafael Leao e il nuovo acquisto rossonero, il centravanti Goncalo Ramos), si sta concentrando unicamente su quest'ultimo suo grande appuntamento internazionale, prima di andare a decidere definitivamente cosa fare da grande: continuare a giocare (al Milan?), appendere gli scarpini al chiodo o accettare possibili proposte per un ruolo dirigenziale, con un ritorno in grande stile al Real Madrid.
Sono tutte opzioni vive, presenti sulla sua scrivania, ma che verranno valutate solo al termine della rassegna iridata, con ogni decisione definitiva che verrà presa per sciogliere tutti i dubbi.