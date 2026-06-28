Modric chiude a un ritorno al Real Madrid: "Mourinho non mi chiamato". Rinnovo col Milan ancora possibile

Un presente, quindi, ancora brillante come visto nella sfida valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo L, ma un futuro ancora da definire con esattezza.

Fabrizio Romano, intervenuto in collegamento negli studi di DAZN, ha riportato come per il destino professionale di Modric serva aspettare la fine di questi Mondiali. Solo successivamente vorrà parlare con l'intero mondo Milan, con il nuovo tecnico Ruben Amorim e con la dirigenza per capire la direzione e la programmazione del club per il futuro.

Il suo amore per il Milan non è mai finito e Modric sta valutando se restare in rossonero, nonostante la mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League: sono delle valutazioni che sono in corso, ma una permanenza alla società di Via Aldo Rossi non è da escludere.