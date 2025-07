Modric al Milan, ora è ufficiale: cifre e dettagli del contratto, quanto guadagna il croato e il numero di maglia

Il croato sbarca in rossonero dopo l’addio al Real Madrid: contratto di un anno con opzione, sarà il faro del centrocampo di Allegri.

Luka Modric è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan.

Il centrocampista croato, svincolatosi dal Real Madrid, è atterrato a Milano nella mattinata di lunedì per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Dopo le visite mediche sostenute presso la clinica ‘La Madonnina’, ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2026, con opzione per una seconda stagione, da 3,5 milioni di euro netti all'anno.

Modric, che a settembre compirà 40 anni, ha scelto la maglia numero 14 e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per guidare il centrocampo e portare esperienza e leadership in uno spogliatoio in costruzione.

Il colpo Modric segna un passaggio significativo per il Milan, che punta sull’esperienza e sul talento del croato per dare forma al nuovo ciclo tecnico-tattico voluto dalla dirigenza e dal tecnico di Livorno.