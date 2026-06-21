Mlinkovic-Savic non convince Allegri, risale Meret: chi sarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione

Cambiano le gerarchie in porta per il Napoli in vista della prossima stagione.
Milinkovic-Savic era il preferito di Conte, ma con Allegri lo scenario si capovolge totalmente. Max punta su Meret, ma arriverà un altro portiere.
Cambiano le gerarchie in porta per il Napoli in vista della prossima stagione.
Milinkovic-Savic era il preferito di Conte, ma con Allegri lo scenario si capovolge totalmente. Max punta su Meret, ma arriverà un altro portiere.
L'arrivo di Massimiliano Allegri cambierà parecchie cose all'interno del Napoli, a cominciare dai portieri.
Milinkovic-Savic, diventato titolarissimo con Conte, non incontra il gusto di Max ed è stato messo sul mercato.
La dirigenza azzurra è pronta ad ascoltare offerte per il portiere serbo, considerato dunque non più indispensabile nel nuovo progetto tecnico.
Nonostante sia in scadenza il prossimo anno e sia reduce da una stagione all'ombra di Milinkovic, Meret è a sorpresa il preferito da Allegri per la porta.
L'ex Udinese potrebbe dunque ritrovare titolarità e fiducia nella prossima stagione, nonostante le critiche dei tifosi che lo hanno sempre considerato inferiore a Milinkovic.
Non è però dello stesso avviso Allegri, pronto a rivalutare Meret come portiere titolare del Napoli. Sembrava in uscita, invece è lui che resterà.
Con l'addio di Milinkovic, il Napoli però andrà alla ricerca di un nuovo portiere.
Kovar del PSV è un nome che il Napoli segue da mesi. Sta attualmente giocando i Mondiali da titolare con la Repubblica Ceca, ha ancora 26 anni ma una grande esperienza internazionale.
Poi c'è la pista italiana che porta a Vicario, che il Tottenham è pronto a lasciare andare. Per adesso, però, il nuovo titolare azzurro sembra essere proprio Meret. Starà poi al nuovo arrivato insidiarlo.