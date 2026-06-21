Mlinkovic-Savic non convince Allegri, risale Meret: chi sarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione

Nonostante sia in scadenza il prossimo anno e sia reduce da una stagione all'ombra di Milinkovic, Meret è a sorpresa il preferito da Allegri per la porta.

L'ex Udinese potrebbe dunque ritrovare titolarità e fiducia nella prossima stagione, nonostante le critiche dei tifosi che lo hanno sempre considerato inferiore a Milinkovic.

Non è però dello stesso avviso Allegri, pronto a rivalutare Meret come portiere titolare del Napoli. Sembrava in uscita, invece è lui che resterà.