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Alex Meret Napoli 2025-2026Getty Images
Marco Trombetta

Mlinkovic-Savic non convince Allegri, risale Meret: chi sarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione

Serie A
Napoli

Milinkovic lascia il Napoli? Allegri sempre più convinto di un suo addio. Meret torna titolare? Occhio anche a Kovar e Vicario.

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Cambiano le gerarchie in porta per il Napoli in vista della prossima stagione.

Milinkovic-Savic era il preferito di Conte, ma con Allegri lo scenario si capovolge totalmente. Max punta su Meret, ma arriverà un altro portiere.

  • Vanja Milinkovic Savic NapoliGetty Images

    ALLEGRI HA SCARICATO MILINKOVIC

    L'arrivo di Massimiliano Allegri cambierà parecchie cose all'interno del Napoli, a cominciare dai portieri.

    Milinkovic-Savic, diventato titolarissimo con Conte, non incontra il gusto di Max ed è stato messo sul mercato.

    La dirigenza azzurra è pronta ad ascoltare offerte per il portiere serbo, considerato dunque non più indispensabile nel nuovo progetto tecnico.

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  • MERET TORNA TITOLARE?

    Nonostante sia in scadenza il prossimo anno e sia reduce da una stagione all'ombra di Milinkovic, Meret è a sorpresa il preferito da Allegri per la porta.

    L'ex Udinese potrebbe dunque ritrovare titolarità e fiducia nella prossima stagione, nonostante le critiche dei tifosi che lo hanno sempre considerato inferiore a Milinkovic.

    Non è però dello stesso avviso Allegri, pronto a rivalutare Meret come portiere titolare del Napoli. Sembrava in uscita, invece è lui che resterà.

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  • OCCHIO A KOVAR E VICARIO

    Con l'addio di Milinkovic, il Napoli però andrà alla ricerca di un nuovo portiere.

    Kovar del PSV è un nome che il Napoli segue da mesi. Sta attualmente giocando i Mondiali da titolare con la Repubblica Ceca, ha ancora 26 anni ma una grande esperienza internazionale.

    Poi c'è la pista italiana che porta a Vicario, che il Tottenham è pronto a lasciare andare. Per adesso, però, il nuovo titolare azzurro sembra essere proprio Meret. Starà poi al nuovo arrivato insidiarlo.