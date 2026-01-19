Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Mlacic Inter
Alessandro De Felice

Mlacic all'Inter, trattativa saltata? Dall'accordo con l'Hajduk Spalato al nuovo procuratore e l'asta per il difensore croato, cosa sta succedendo

L’accordo tra il club nerazzurro e la società croata sembrava chiuso, ma il cambio di procuratore e nuovi interessamenti hanno rimesso in discussione il futuro: sul classe 2007 sono piombate Como e Udinese.

Pubblicità

Branimir Mlacic non vestirà la maglia dell’Inter. A meno di colpi di scena e nuovi capovolgimenti improvvisi, il difensore croato classe 2007 dell’Hajduk Spalato non giocherà nel club meneghino. 

Mlacic era a un passo dal trasferimento all’Inter, con valigie quasi pronte per il breve viaggio da Spalato a Milano e un’intesa già definita tra i due club. 

Il giocatore, inizialmente convinto della scelta, ha però cambiato direzione nelle ultime ore, rimettendo ogni certezza in discussione. 

Come confermato anche da Matteo Moretto, l’operazione che sembrava imminente si è trasformata in un caso destinato ad aprire una vera e propria asta, come Como e Udinese tra le società interessate al giovane centrale balcanico.

  • CAMBIO D’AGENTE E FRENATA IMPROVVISA

    La Gazzetta dello Sport spiega che la brusca frenata nasce dal cambio di procuratore deciso da Mlacic, passato all'agenzia di Fali Ramadani, figura storicamente non in rapporti distesi con i vertici nerazzurri. 

    Questa mossa ha segnato il primo passo indietro del difensore, che ha iniziato a valutare scenari differenti rispetto al progetto Inter. 

    Moretto conferma che il nuovo agente ha inciso sul rallentamento dell’operazione e che sono avvenuti dei cambiamenti all’interno dell’operazione.

    • Pubblicità

  • NON CONVINTO DEL PROGETTO INTER

    Mlacic avrebbe iniziato a nutrire dubbi sul percorso pensato dall’Inter per lui, che prevedeva un passaggio iniziale nell’Under 23 per favorire l’adattamento al calcio italiano e all’ambiente nerazzurro. 

    L’idea di dover compiere questo gradino intermedio avrebbe contribuito a farlo riflettere sulla possibilità di accasarsi altrove. 

    Secondo Matteo Moretto, Mlacic non è convinto del progetto Inter e il giocatore è ora alla ricerca di un contesto sportivo capace di offrirgli prospettive differenti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DUE CLUB ITALIANI E ASTA EUROPEA PER MLACIC

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il ripensamento del difensore si intreccia con l’arrivo di nuove proposte: Como e Udinese seguono Mlacic da vicino e sarebbero pronte a chiudere immediatamente.

    Sullo sfondo restano gli interessi di club europei di primo piano come Borussia Dortmund, Real Madrid e Newcastle, attenti alla situazione e pronti a inserirsi. 

  • UN FUTURO TUTTO SCRIVERE

    Mlacic ha scelto di respingere il corteggiamento dall’Inter proprio nel momento in cui l’accordo sembrava definito. 

    Il difensore classe 2007 sta esplorando alternative e cerca un progetto sportivo che possa accoglierlo e valorizzarlo nel lungo periodo. 

    Dove proseguirà la sua carriera resta ora un’incognita aperta su cui si è già accesa l’attenzione del mercato internazionale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0