Mlacic all'Inter, trattativa saltata? Dall'accordo con l'Hajduk Spalato al nuovo procuratore e l'asta per il difensore croato, cosa sta succedendo

Branimir Mlacic non vestirà la maglia dell’Inter. A meno di colpi di scena e nuovi capovolgimenti improvvisi, il difensore croato classe 2007 dell’Hajduk Spalato non giocherà nel club meneghino.
Mlacic era a un passo dal trasferimento all’Inter, con valigie quasi pronte per il breve viaggio da Spalato a Milano e un’intesa già definita tra i due club.
Il giocatore, inizialmente convinto della scelta, ha però cambiato direzione nelle ultime ore, rimettendo ogni certezza in discussione.
Come confermato anche da Matteo Moretto, l’operazione che sembrava imminente si è trasformata in un caso destinato ad aprire una vera e propria asta, come Como e Udinese tra le società interessate al giovane centrale balcanico.