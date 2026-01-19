Mlacic all'Inter, trattativa saltata? Dall'accordo con l'Hajduk Spalato al nuovo procuratore e l'asta per il difensore croato, cosa sta succedendo

L’accordo tra il club nerazzurro e la società croata sembrava chiuso, ma il cambio di procuratore e nuovi interessamenti hanno rimesso in discussione il futuro: sul classe 2007 sono piombate Como e Udinese.

Pubblicità