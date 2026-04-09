Mistero Solomon alla Fiorentina: dal ritorno in gruppo dopo l'infortunio, ai tempi di recupero che si sono allungati

Approdato alla Fiorentina nel corso dell'ultima sessione di mercato invernale dal Tottenham, che detiene ancora la proprietà del suo cartellino, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Solomon ha impiegato pochissimo tempo a imporsi come uno degli elementi più importanti a disposizione di Paolo Vanoli.

Il suo contributo è stato importante in quella che è stata una delle fasi cruciali dell'annata dei viola e si è tradotto in un rendimento elevato, accompagnato anche da due goal (segnati contro Napoli e Torino in due partite consecutive) nei 477' sin qui giocati in campionato.

Un giocatore capace di saltare l'uomo e di agire sia sull'out sinistro che su quello opposto ma, proprio quando ormai sembrava essere diventato un titolare inamovibile, è stato frenato da un infortunio che non è ancora riuscito a mettersi alle spal