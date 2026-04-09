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Solomon FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Mistero Solomon alla Fiorentina: dal ritorno in gruppo dopo l'infortunio, ai tempi di recupero che si sono allungati

Serie A
Fiorentina

Manor Solomon sembrava destinato a rientrare subito dopo la sosta e invece al momento non ci sono certezze sui nuovi tempi di recupero.

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Quello che sta vivendo la Fiorentina è forse il momento più importante della sua travagliata stagione.

Dopo un girone d'andata che, a un certo punto, aveva fatto pensare anche a una retrocessione quasi certa, la compagine gigliata ha trovato negli ultimi mesi quella forza necessaria per reagire che l'ha portata prima a recuperare posizioni su posizioni in classifica, poi a spingersi fino a +5 sul terzultimo posto, grazie all'ultima serie di risultati positivi.

Risultati ottenuti senza il contributo di uno degli uomini più importanti della rosa a disposizione di Paolo Vanoli: Manor Solomon.

L'esterno israeliano è ai box ormai da fine febbraio e i tempi per il suo totale recupero sembrano essersi allungati rispetto a quelle che erano le iniziali previsioni.

  • Manor Solomon Fiorentina TorinoGetty Images

    UNO DEGLI UOMINI DI PUNTA DELLA FIORENTINA

    Approdato alla Fiorentina nel corso dell'ultima sessione di mercato invernale dal Tottenham, che detiene ancora la proprietà del suo cartellino, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Solomon ha impiegato pochissimo tempo a imporsi come uno degli elementi più importanti a disposizione di Paolo Vanoli.

    Il suo contributo è stato importante in quella che è stata una delle fasi cruciali dell'annata dei viola e si è tradotto in un rendimento elevato, accompagnato anche da due goal (segnati contro Napoli e Torino in due partite consecutive) nei 477' sin qui giocati in campionato.

    Un giocatore capace di saltare l'uomo e di agire sia sull'out sinistro che su quello opposto ma, proprio quando ormai sembrava essere diventato un titolare inamovibile, è stato frenato da un infortunio che non è ancora riuscito a mettersi alle spal

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  • L'INFORTUNIO DI SOLOMON

    Manor Solomon si è infortunato a fine febbraio nel corso della partita contro lo Jagiellonia, valida per il ritorno dei playoff di Conference League.

    Una partita che, nelle idee iniziali di Vanoli, l'esterno israeliano avrebbe dovuto vivere da semplice spettatore, ma poi l'andamento di una gara che, nonostante il 3-0 ottenuto all'andata in Polonia, si era fatta estremamente complicata, ha reso necessario il suo ingresso in campo.

    Ebbene, Solomon si è infortunato nel corso del primo dei due tempi supplementari giocati al Franchi, riportando una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

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  • IL RIENTRO IN GRUPPO

    Dopo alcune settimane scandite da terapie e lavoro personalizzato, Solomon sembrava vicinissimo al ritorno in campo.

    Per lui inizialmente si era pensato a un rientro già prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, ma evidentemente in casa Fiorentina si è deciso di non affrettare i tempi.

    Proprio durante la sosta, Solomon è tornato ad allenarsi in gruppo, a un mese dal suo infortunio, tanto che ha preso parte a tutta la seduta a porte aperte dello scorso 28 marzo.

    Un ritorno tra i ranghi, a un mese dall'infortunio, che aveva fatto ipotizzare un suo impiego nella fondamentale sfida di campionato contro il Verona, ma a sorpresa il suo nome non è stato inserito nella lista dei convocati.

    Il rientro di Solomon è dunque slittato e non potrà dare il suo contributo nemmeno nella sfida col Crystal Palace, valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League.

  • Manor SolomonGetty

    TEMPI DI RECUPERO ALLUNGATI

    In un momento nel quale la Fiorentina è alle prese con una certa emergenza sugli esterni, il rientro di Solomon sarebbe potuto essere fondamentale, ma evidentemente non tutto è andato come previsto.

    I tempi di recupero si sono allungati e, in assenza di comunicazioni ufficiali, resta da capire se ci sia stata una ricaduta o se si siano venuti a creare contrattempi di altra natura.

    Ad oggi, di fatto, non c'è una data certa sul suo ritorno in campo e resta da capire se potrà essere a disposizione per la prossima gara di campionato con la Lazio (in programma al Franchi il prossimo 13 aprile) o se il suo rientro slitterà alla seconda parte del mese.

    Quello che è certo è che la Fiorentina affronterà il 16 il Crystal Palace nel ritorno di Conference League, mentre il 20 andrà a Lecce per giocare quella che potrebbe realmente essere una partita decisiva nella corsa che conduce alla salvezza.

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