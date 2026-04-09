Mistero Solomon alla Fiorentina: dal ritorno in gruppo dopo l'infortunio, ai tempi di recupero che si sono allungati

Quello che sta vivendo la Fiorentina è forse il momento più importante della sua travagliata stagione.
Dopo un girone d'andata che, a un certo punto, aveva fatto pensare anche a una retrocessione quasi certa, la compagine gigliata ha trovato negli ultimi mesi quella forza necessaria per reagire che l'ha portata prima a recuperare posizioni su posizioni in classifica, poi a spingersi fino a +5 sul terzultimo posto, grazie all'ultima serie di risultati positivi.
Risultati ottenuti senza il contributo di uno degli uomini più importanti della rosa a disposizione di Paolo Vanoli: Manor Solomon.
L'esterno israeliano è ai box ormai da fine febbraio e i tempi per il suo totale recupero sembrano essersi allungati rispetto a quelle che erano le iniziali previsioni.