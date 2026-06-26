Miretti al Bologna con Lucumi alla Juventus, i motivi della doppia operazione tra conti ed esigenze tecniche

Il calciomercato della Juventus si scalda e potrebbe presto regalare importanti novità, sia in uscita che in entrata.
La società bianconera d'altronde ha bisogno di qualche plusvalenza entro il 30 giugno per evitare problemi con l'UEFA e mettere a posto i conti senza passare da un aumento di capitale.
In aiuto della Juventus può arrivare il Bologna che nei prossimi giorni dovrebbe chiudere l'operazione Miretti, giocatore ritenuto sacrificabile da Spalletti che peraltro proprio tra i rossoblù ha individuato un possibile obiettivo di mercato. L'indiziato è Jhon Lucumi, difensore centrale molto apprezzato dal tecnico e attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Colombia.
Ma cosa c'è dietro la doppia operazione Miretti-Lucumi tra Juventus e Bologna?