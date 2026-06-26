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Miretti LucumiGetty/GOAL
Lelio Donato

Miretti al Bologna con Lucumi alla Juventus, i motivi della doppia operazione tra conti ed esigenze tecniche

Calciomercato
Juventus
Bologna

La Juventus deve fare qualche plusvalenza entro il 30 giugno e sta per cedere Fabio Miretti al Bologna, da dove a inizio luglio potrebbe arrivare Lucumi per sistemare la difesa di Spalletti.

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Il calciomercato della Juventus si scalda e potrebbe presto regalare importanti novità, sia in uscita che in entrata.

La società bianconera d'altronde ha bisogno di qualche plusvalenza entro il 30 giugno per evitare problemi con l'UEFA e mettere a posto i conti senza passare da un aumento di capitale.

In aiuto della Juventus può arrivare il Bologna che nei prossimi giorni dovrebbe chiudere l'operazione Miretti, giocatore ritenuto sacrificabile da Spalletti che peraltro proprio tra i rossoblù ha individuato un possibile obiettivo di mercato. L'indiziato è Jhon Lucumi, difensore centrale molto apprezzato dal tecnico e attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Colombia.

Ma cosa c'è dietro la doppia operazione Miretti-Lucumi tra Juventus e Bologna?

  • MIRETTI SACRIFICATO

    Come detto la Juventus deve perfezionare almeno 12-13 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. L'obiettivo è evitare sanzioni da parte dell'UEFA ma anche non dover ricorrere a nuova liquidità da parte della proprietà.

    Un doppio obiettivo che Carnevali potrebbe centrare con una sola operazione, ovvero la cessione di Fabio Miretti al Bologna.

    I contatti tra le parti sono continue e l'accordo sembra ormai in dirittura d'arrivo. Il centrocampista d'altronde alla Juventus ha sempre trovato pochissimo spazio e non rientra nei piani futuri di Spalletti.

    Inoltre è un prodotto del vivaio dunque la sua cessione frutterebbe una plusvalenza netta alla società bianconera, mentre il Bologna aggiungerebbe qualità in mezzo al campo.

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  • POI ASSALTO A LUCUMI

    L'operazione Miretti dovrebbe chiudersi entro pochi giorni ma sarà propedeutica ad un altro affare, stavolta a parti invertite.

    La Juventus, su precisa indicazione di Luciano Spalletti, ha infatti puntato Jhon Lucumì. Ed è pronta ad affondare il colpo.

    Il centrale colombiano, attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Nazionale, spinge per lasciare Bologna e provare una nuova avventura.

    Mentre la società bianconera valuta il cartellino di Lucumì venti milioni di euro. Inoltre la cessione di Miretti al Bologna abbasserà di parecchio l'esborso cash.

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  • LA RICHIESTA DI SPALLETTI

    Ma perché Spalletti ha chiesto l'acquisto di Lucumi?

    Il tecnico vuole maggiore qualità nella costruzione dal basso. Cosa che nella scorsa stagione Bremer e Kelly non sono riusciti a garantire.

    Lucumi ha un piede educato ed è abituato a questo tipo di gioco, dato che Italiano chiedeva al colombiano di giocare sempre il pallone.

    Spalletti però apprezza anche le doti difensive di Lucumi che avrebbe impressionato l'allenatore della Juventus durante la gara dello scorso 19 aprile allo 'Stadium'.

    Il colombiano ha la personalità necessaria per giocare nella difesa bianconera. Ed è mancino, dunque potrebbe affiancare Bremer sostituendo di fatto Kelly nell'undici titolare.

  • UN JOLLY PER TEDESCO

    Anche l'acquisto di Miretti rappresenta una soluzione valida per il Bologna a livello tecnico.

    Il nuovo allenatore Tedesco ha infatti promosso l'operazione individuando nel centrocampista bianconero il profilo giusto per innalzare la qualità nel reparto.

    Miretti d'altronde aveva fatto benissimo al Genoa tanto che la scorsa estate su di lui c'era anche il Napoli, ma la Juventus ha preferito tenerlo in rosa senza però concedergli molto spazio.

    Ora nel nuovo Bologna potrà essere utilizzato come mezzala di inserimento, alle spalle della punta in un 4-2-3-1 o come mediano davanti alla difesa. Un vero e proprio jolly, insomma.

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