Miretti al Bologna con Lucumi alla Juventus, i motivi della doppia operazione tra conti ed esigenze tecniche

Come detto la Juventus deve perfezionare almeno 12-13 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. L'obiettivo è evitare sanzioni da parte dell'UEFA ma anche non dover ricorrere a nuova liquidità da parte della proprietà.

Un doppio obiettivo che Carnevali potrebbe centrare con una sola operazione, ovvero la cessione di Fabio Miretti al Bologna.

I contatti tra le parti sono continue e l'accordo sembra ormai in dirittura d'arrivo. Il centrocampista d'altronde alla Juventus ha sempre trovato pochissimo spazio e non rientra nei piani futuri di Spalletti.

Inoltre è un prodotto del vivaio dunque la sua cessione frutterebbe una plusvalenza netta alla società bianconera, mentre il Bologna aggiungerebbe qualità in mezzo al campo.