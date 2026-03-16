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Ministro Andrea AbodiGetty Images
Michael Baldoin

Abodi torna sul caso Bastoni: "Ha avuto la lucidità di ammettere l'errore: in Nazionale si viene convocati anche per le qualità comportamentali"

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi ha affrontato anche il tema dei fischi verso il difensore nerazzurro: "Ognuno fa quello che vuole: a certi livelli si ha la consapevolezza che si gioca per il pubblico e non per sé stessi".

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Oltre un mese dopo, il caso che ha visto protagonisti Bastoni e Kalulu nel derby d’Italia tra Inter e Juventus continua a far parlare di sé.

L’ultimo a intervenire è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, che, intercettato all'inaugurazione di un playground a Cologno Monzese nell'ambito del progetto Illumina, ideato e finanziato da Sport e Salute, ha commentato l’accaduto.

Non si è limitato a parole di sostegno per il difensore nerazzurro, ma ha parlato anche dei fischi che lo hanno preso di mira nelle ultime gare: "Il rispetto è un fattore supremo".

  • "BASTONI HA AVUTO LA LUCIDITÀ DI AMMETTERE L'ERRORE"

    "Caso Bastoni e Nazionale? Io credo che si viene convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato".

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  • "FISCHI? I GIOCATORI HANNO LA CONSAPEVOLEZZA CHE SI GIOCA PER IL PUBBLICO"

    "I fischi dei tifosi? Insomma al di là del fatto che io non faccio il maestro di cerimonia, quindi ognuno fa quello che ritiene più opportuno, io credo che il rispetto sia un fattore supremo e questo rispetto si manifesta nei comportamenti dei protagonisti e nei comportamenti di quelli che spesso prendono esempio dai protagonisti considerando il pubblico parte del protagonismo sportivo perché io credo che a certi livelli si arriva, si ha la consapevolezza che si gioca per il pubblico, non per se stessi e se si è a livello professionale così alto si hanno oltre che dei diritti che contrattualmente vengono sempre sanciti e vengono sempre rispettati ci sono anche dei doveri, quindi sono doveri reciproci degli uni e degli altri".

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  • "PREMIO A BASTONI? RISPETTO LA DECISIONE, MA C'È STATA QUALCHE DISTRAZIONE"

    "Candidatura di Bastoni per il premio Rosa Camuna? Rispetto la decisione ma c'è stata qualche distrazione".

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