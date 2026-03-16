Abodi torna sul caso Bastoni: "Ha avuto la lucidità di ammettere l'errore: in Nazionale si viene convocati anche per le qualità comportamentali"

Oltre un mese dopo, il caso che ha visto protagonisti Bastoni e Kalulu nel derby d’Italia tra Inter e Juventus continua a far parlare di sé.
L’ultimo a intervenire è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, che, intercettato all'inaugurazione di un playground a Cologno Monzese nell'ambito del progetto Illumina, ideato e finanziato da Sport e Salute, ha commentato l’accaduto.
Non si è limitato a parole di sostegno per il difensore nerazzurro, ma ha parlato anche dei fischi che lo hanno preso di mira nelle ultime gare: "Il rispetto è un fattore supremo".