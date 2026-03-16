Abodi torna sul caso Bastoni: "Ha avuto la lucidità di ammettere l'errore: in Nazionale si viene convocati anche per le qualità comportamentali"

"I fischi dei tifosi? Insomma al di là del fatto che io non faccio il maestro di cerimonia, quindi ognuno fa quello che ritiene più opportuno, io credo che il rispetto sia un fattore supremo e questo rispetto si manifesta nei comportamenti dei protagonisti e nei comportamenti di quelli che spesso prendono esempio dai protagonisti considerando il pubblico parte del protagonismo sportivo perché io credo che a certi livelli si arriva, si ha la consapevolezza che si gioca per il pubblico, non per se stessi e se si è a livello professionale così alto si hanno oltre che dei diritti che contrattualmente vengono sempre sanciti e vengono sempre rispettati ci sono anche dei doveri, quindi sono doveri reciproci degli uni e degli altri".