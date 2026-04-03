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Andrea Abodi Getty Images
Michael Baldoin

Il ministro dello Sport Abodi fa il punto verso Euro 2032: "Il commissario straordinario già all'opera per far sì che l'Italia sia pronta"

Il ministro dello Sport ha commentato la situazione degli stadi italiani in vista degli Europei 2032: "Il Commissario straordinario è già all’opera per semplificare e accelerare le procedure amministrative".

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In un momento storico che vede il calcio italiano nuovamente in crisi, non resta che guardare al futuro.

Una delle basi da cui ripartire riguarda la modernizzazione degli stadi, elemento fondamentale anche per poter ospitare gli Europei del 2032.

Su questo tema si è espresso il ministro dello Sport, Andrea Abodi, condividendo un messaggio sul suo profilo X.

  • LE PAROLE DI ABODI

    "La Corte dei Conti ha registrato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio 2032, con il quale diventa effettivo l’incarico dell’Ing. Massimo Sessa. Il Commissario coordina e supporta le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive che ospiteranno gli Europei 2032 in Italia, attraverso la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative sulla base delle iniziative già in atto da parte dei soggetti privati promotori. Il Commissario Sessa è già operativo in relazione ai piani di intervento per l’esecuzione delle opere che consentiranno di mettere a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA e su proposta della FIGC, i cinque stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per la competizione continentale. Firmato oggi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano anche il Decreto con il quale si definisce l’organizzazione della struttura tecnica commissariale, considerando che in questi mesi l’Ing. Sessa, in qualità di Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha comunque operato su tutti i dossier e ha già avviato approfondite interlocuzioni tecniche con i soggetti interessati".


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  • LA SITUAZIONE STADI DELL'ITALIA IN VISTA DI EURO 2032

    Per avere la certezza di essere tra le nazioni ospitanti dell’Europeo in programma nel 2032, l’Italia dovrà fornire precise garanzie entro ottobre 2026.

    Servono cinque stadi approvati dalla UEFA e ritenuti idonei a ospitare la competizione. Ad oggi, però, gli impianti pressoché certi sono soltanto due: l’Allianz Stadium di Torino e lo stadio della Roma, che sia l’attuale Olimpico o il nuovo impianto previsto a Pietralata entro il 2030.

    Gli altri tre posti disponibili se li contendono diverse opzioni: San Siro - o il futuro stadio condiviso da Inter e Milan - il Ferraris di Genova, così come gli impianti di Verona e Napoli, tutti comunque bisognosi di interventi per rispettare gli standard richiesti.

    Un’ulteriore soluzione potrebbe arrivare da Cagliari, dove è in corso il progetto per la costruzione di un nuovo stadio, che potrebbe rientrare tra i cinque selezionati.

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  • IL CAGLIARI FA SUL SERIO: OBIETTIVO INIZIO LAVORI NEL 2027

    Addio al vecchio Sant’Elia, spazio a un nuovo impianto: il Cagliari è pronto a cambiare ancora casa, puntando su una struttura completamente moderna.

    Il progetto prevede uno stadio in linea con gli standard UEFA, anche in vista degli Europei del 2032: un’infrastruttura che potrebbe ospitare una parte della competizione e portare benefici significativi alla città.

    Il sindaco Zedda ha confermato che i lavori stanno procedendo secondo i piani e che il nuovo impianto potrebbe rappresentare una soluzione concreta per garantire all’Italia i requisiti necessari a ospitare il torneo tra sei anni.

  • PERCHÉ NON C'È LO STADIO DELL'UDINESE?

    Nonostante il Bluenergy Stadium di Udine sia tra gli impianti più recenti e innovativi in Italia - oltre ad aver ospitato la finale di Supercoppa Europea 2025 - al momento non rientra tra le opzioni per Euro 2032.

    Il motivo è legato semplicemente alla capienza: lo stadio dell’Udinese dispone infatti di circa 25 mila posti, un numero non sufficiente per accogliere un evento di tale portata.

    Sarebbero quindi necessari interventi di ampliamento, ma al momento non risultano lavori previsti nel breve termine.

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