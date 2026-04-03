Il ministro dello Sport Abodi fa il punto verso Euro 2032: "Il commissario straordinario già all'opera per far sì che l'Italia sia pronta"

Per avere la certezza di essere tra le nazioni ospitanti dell’Europeo in programma nel 2032, l’Italia dovrà fornire precise garanzie entro ottobre 2026.
Servono cinque stadi approvati dalla UEFA e ritenuti idonei a ospitare la competizione. Ad oggi, però, gli impianti pressoché certi sono soltanto due: l’Allianz Stadium di Torino e lo stadio della Roma, che sia l’attuale Olimpico o il nuovo impianto previsto a Pietralata entro il 2030.
Gli altri tre posti disponibili se li contendono diverse opzioni: San Siro - o il futuro stadio condiviso da Inter e Milan - il Ferraris di Genova, così come gli impianti di Verona e Napoli, tutti comunque bisognosi di interventi per rispettare gli standard richiesti.
Un’ulteriore soluzione potrebbe arrivare da Cagliari, dove è in corso il progetto per la costruzione di un nuovo stadio, che potrebbe rientrare tra i cinque selezionati.