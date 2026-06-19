Milinkovic-Savic, Meret, Vicario o chi altri? Il portiere del nuovo Napoli di Allegri rimane un mistero

Giovedì è uscita la voce secondo cui la Juventus avrebbe chiesto informazioni su Vanja Milinkovic-Savic. Ed è un accostamento che ha un suo perché, considerato come il serbo non sia per nulla certo di rimanere al Napoli.

Di Milinkovic già in uscita si sta parlando da qualche tempo. La sua stagione è stata buona, non eccelsa. Complessivamente normale, tra parate, qualche sintomo d'insicurezza tra i pali e il solito ottimo rendimento sui calci di rigore (3 parati su 11, più un altro respinto a Larsson del Copenhagen e poi ribattuto in rete dall'avversario).

Come ribadito anche da Fabrizio Romano, Allegri è intenzionato a operare delle valutazioni su Milinkovic-Savic. Non sarebbe convintissimo di lui, vorrebbe un tipo di portiere diverso per il suo Napoli. E dunque, occhio a una possibile separazione dopo un solo anno dall'arrivo di Vanja dal Torino.