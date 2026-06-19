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Milinkovic-Savic Vicario MeretGetty Images
Stefano Silvestri

Milinkovic-Savic, Meret, Vicario o chi altri? Il portiere del nuovo Napoli di Allegri rimane un mistero

Calciomercato
Serie A
Napoli

Meret ha vinto due Scudetti, Milinkovic è stato promosso titolare da Conte ma non è certo di rimanere: tra i pali dei partenopei è vero e proprio rebus.

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Massimiliano Allegri, formalmente, non è ancora l'allenatore del Napoli: prima deve risolvere ogni pendenza con il Milan, liberarsi dal suo ex club con cui è ancora sotto contratto. Questione di giorni, poi arriverà la firma.

Se è vero che una grande squadra inizia con un grande portiere, come recitano i vecchi saggi, il nuovo Napoli di Allegri non è però messo benissimo. Non nel senso che i suoi portieri non siano all'altezza: nel senso che non si sa nemmeno chi resterà, chi andrà via, chi sarà il titolare nella prossima stagione.

È il bello del mercato, che tra l'altro aprirà ufficialmente solo tra un paio di settimane circa. Ma è anche il brutto per chi deve programmare precampionato e campionato che verrà senza sapere ancora chi potrà schierare tra i pali.

  • LA SITUAZIONE DI MILINKOVIC-SAVIC

    Giovedì è uscita la voce secondo cui la Juventus avrebbe chiesto informazioni su Vanja Milinkovic-Savic. Ed è un accostamento che ha un suo perché, considerato come il serbo non sia per nulla certo di rimanere al Napoli.

    Di Milinkovic già in uscita si sta parlando da qualche tempo. La sua stagione è stata buona, non eccelsa. Complessivamente normale, tra parate, qualche sintomo d'insicurezza tra i pali e il solito ottimo rendimento sui calci di rigore (3 parati su 11, più un altro respinto a Larsson del Copenhagen e poi ribattuto in rete dall'avversario).

    Come ribadito anche da Fabrizio Romano, Allegri è intenzionato a operare delle valutazioni su Milinkovic-Savic. Non sarebbe convintissimo di lui, vorrebbe un tipo di portiere diverso per il suo Napoli. E dunque, occhio a una possibile separazione dopo un solo anno dall'arrivo di Vanja dal Torino.

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  • SALUTA MERET?

    Non è certo di rimanere neppure Alex Meret. Ovvero il portiere dei due Scudetti, il primo con Luciano Spalletti e il secondo con Antonio Conte, prima di essere messo da parte dal tecnico salentino.

    Appena 11 sono le presenze collezionate in campionato dall'ex spallino. Un paio di queste, contro Pisa e Udinese, nelle ultime due giornate. Milinkovic ha vinto il ballottaggio, si è guadagnato le preferenze di Conte, e per uno che fino a un anno prima pareva intoccabile, lo scenario di un addio si è fatto sempre più possibile.

    “Vedremo se sarà confermato il fatto che Conte vada via - diceva a maggio il suo agente, Federico Pastorello - questa è una variabile importante sul prendere decisioni. Sul ballottaggio con Milinkovic-Savic, Conte era stato molto chiaro, purtroppo poi Alex ha avuto un infortunio che lo ha tolto da questa competizione. Bisognerà fare delle valutazioni, ma andrà visto chi ci sarà come tecnico. Dovesse rimanere Conte, parleremo“.

    Conte alla fine non è rimasto. Ma Meret rimane in bilico lo stesso. Allegri valuterà anche lui e deciderà, senza dimenticare che il contratto del calciatore scade tra appena 12 mesi, nel 2027.

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  • KovarGetty Images

    DA VICARIO A KOVAR, I NOMI PER IL NAPOLI

    A circolare nell'ambiente Napoli è soprattutto il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è molto stimato in Italia dopo quanto fatto vedere con l'Empoli, ma a sua volta non sarebbe il preferito di Roberto De Zerbi.

    Su Vicario era segnalata l'Inter, che ha poi virato su Provedel. E ora c'è anche la Juventus, allo stesso modo a caccia di un portiere dopo la negativa stagione di Di Gregorio. Ma l'obiettivo numero uno dei bianconeri, che nelle scorse settimane non sono riusciti ad arrivare ad Alisson blindato dal Liverpool, è il Dibu Martinez, dell'Aston Villa.

    Recentemente è emerso per il Napoli anche il profilo di Matej Kovar, classe 2000, gigante ceco di un metro e 96 che nella stagione conclusa da poco ha giocato nel PSV in prestito dal Bayer Leverkusen. Nella notte più dura della squadra di Conte, il 2-6 del Philips Stadion, c'era lui tra i pali degli olandesi.

  • UNA SITUAZIONE INSOLITA

    Che Allegri debba profondersi in valutazioni sui portieri presenti in rosa è una novità, guardando alla carriera del tecnico livornese: non è mai praticamente accaduto, né al Milan né tantomeno alla Juventus.

    I rossoneri sono reduci da una stagione conclusa malissimo, ma nella quale Mike Maignan ha svettato su tutti o quasi: complessivamente ottima la stagione del francese, oggi titolare della propria Nazionale ai Mondiali e premiato col rinnovo dopo essere stato vicino al Chelsea 12 mesi fa.

    Situazione simile alla Juventus, dove Allegri si è sempre ritrovato un titolare designato tra i pali: prima Gigi Buffon e poi, da quando questi ha percorso il tragitto Torino-Parigi-Torino, Wojciech Szczesny.

    In attesa che il Napoli possa ufficializzarne l'arrivo, al contrario, Allegri dovrà sistemare una questione piuttosto spinosa prima di tuffarsi a capofitto nella nuova stagione. Una situazione che coinvolge non solo i due portieri della rosa: tra possibili partenze e possibili arrivi, ne chiama in causa molti di più.

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