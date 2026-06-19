Milinkovic-Savic, Meret, Vicario o chi altri? Il portiere del nuovo Napoli di Allegri rimane un mistero

Massimiliano Allegri, formalmente, non è ancora l'allenatore del Napoli: prima deve risolvere ogni pendenza con il Milan, liberarsi dal suo ex club con cui è ancora sotto contratto. Questione di giorni, poi arriverà la firma.
Se è vero che una grande squadra inizia con un grande portiere, come recitano i vecchi saggi, il nuovo Napoli di Allegri non è però messo benissimo. Non nel senso che i suoi portieri non siano all'altezza: nel senso che non si sa nemmeno chi resterà, chi andrà via, chi sarà il titolare nella prossima stagione.
È il bello del mercato, che tra l'altro aprirà ufficialmente solo tra un paio di settimane circa. Ma è anche il brutto per chi deve programmare precampionato e campionato che verrà senza sapere ancora chi potrà schierare tra i pali.