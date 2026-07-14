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Milik si confessa dopo la serie di infortuni: "Non ero clinicamente depresso, ma ho attraversato cadute emotive molto profonde"

Serie A
Juventus
A. Milik

Il centravanti polacco: "Quel periodo è stato così pesante che faccio fatica a descriverlo. Guardi il film a cui hai sempre partecipato e ti accorgi che continua anche senza di te. Ma voglio provarci ancora".

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Molti tifosi della Juventus si sono stupiti quando, per l'inizio del ritiro bianconero della stagione 2026/2027 agli ordini di Luciano Spalletti, alla Continassa si è presentato nuovamente Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco di fatto non gioca da due anni, ma è ancora sotto contratto ed è pronto, ancora una volta, a provare a ripartire.


Lo ha confermato ai microfoni dell'emittente radiofonica polacca Rmf lo stesso centravanti che però si è soffermato anche sull'enorme difficoltà emotiva affrontata in questo periodo definito come "il peggiore della sua vita". L'intervista è profonda, a cuore aperto e racconta il lato emotivo di un giocatore che ha avuto difficoltà pesanti da superare, ma che non vuole mollare.


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  • IL RUOLO DELLA COMPAGNA

    "Negli ultimi due anni durante i quali praticamente non ho giocato Agata (la compagna, ndr) è stata sempre con me. Mi ha sostenuto e mi ha dato forza quando non ne avevo più".

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  • HO PIANTO DAVANTI A LEI

    "Ho pianto davanti a lei, guardandola negli occhi; lei mi abbracciava e rimaneva lì. Le sarò sempre enormemente grato. Quel periodo è stato così pesante che faccio fatica a descriverlo. Se entrassi davvero fino in fondo in ciò che ho provato, probabilmente inizierei a piangere. Agata è stata il sole durante le giornate buie"

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  • "NON ERO CLINICAMENTE DEPRESSO, MA..."

    "Il periodo peggiore della mia vita è stato tra gennaio e marzo-aprile dell’anno scorso. Depressione' è una parola importante e non direi di essere stato clinicamente depresso, ma ho attraversato cadute emotive molto profonde e difficili da gestire"


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  • "VEDI IL FILM A CUI PARTECIPAVI CONTINUARE SENZA DI TE"

    "Noi calciatori, soprattutto gli attaccanti, pensiamo spesso che tutto ruoti intorno a noi. Poi guardi il film al quale hai sempre partecipato e ti accorgi che continua senza di te. Sei seduto di lato come spettatore e nessuno presta più attenzione a te. Mancano adrenalina, eccitazione, dopamina e la cosa che ami".

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  • INFORTUNIO, SPERANZA, RICADUTA: SEMPRE LO STESSO CICLO

    "Ogni volta ricominciava lo stesso ciclo: speranza, allenamento, sorriso, nuovo infortunio, caduta profonda. Poi ancora speranza, ritorno, nuovo stop. A un certo punto pensavo: 'Non ce la faccio più'. Dentro di me, però, c’è sempre stata una voce che mi diceva di continuare nonostante il dolore"

  • "VOGLIO PROVARCI ANCORA"

    "Il calcio è ciò che amo, la mia passione e la vita che conosco. Arriverà un giorno nel quale deciderò consapevolmente di appendere gli scarpini e chiudere il. So che al mondo esistono problemi molto più gravi dei miei. Nonostante tutto, la vita mi ha dato più di quanto potessi sognare. Per questo continuerò a lottare per tornare al calcio e al livello che avevo. Sento di potercela fare e voglio provarci". 

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