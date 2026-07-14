Milik si confessa dopo la serie di infortuni: "Non ero clinicamente depresso, ma ho attraversato cadute emotive molto profonde"

Molti tifosi della Juventus si sono stupiti quando, per l'inizio del ritiro bianconero della stagione 2026/2027 agli ordini di Luciano Spalletti, alla Continassa si è presentato nuovamente Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco di fatto non gioca da due anni, ma è ancora sotto contratto ed è pronto, ancora una volta, a provare a ripartire.





Lo ha confermato ai microfoni dell'emittente radiofonica polacca Rmf lo stesso centravanti che però si è soffermato anche sull'enorme difficoltà emotiva affrontata in questo periodo definito come "il peggiore della sua vita". L'intervista è profonda, a cuore aperto e racconta il lato emotivo di un giocatore che ha avuto difficoltà pesanti da superare, ma che non vuole mollare.







