Milik non gioca da un anno, ma la Juventus gli prolunga il contratto: ancora in bianconero

L'attaccante polacco è fermo per infortunio dalla scorsa annata: i bianconeri sperano di poter contare su di lui a breve.

Arek Milik avrebbe prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 2027. Secondo La Gazzetta dello Sport, in attesa di ufficialità da parte della società bianconera, il polacco non sarebbe vincolato fino al termine della prossima annata, ma bensì fino a quella successiva.

Mai visto in campo nel 2024/2025 causa infortunio, per cui è fermo da quasi un anno, Milik avrebbe rinnovato il suo accordo con la Juventus spalmando l'ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026 per un altro anno.

Sfortunatissimo e mai a disposizione di Thiago Motta prima e Tudor poi, Milik sta proseguendo la sua riabilitazione tra il JMedical e la Continassa con la speranza di tornare in campo il prima possibile, magari nelle ultimissime giornate del campionato attualmente in corso.