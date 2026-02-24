Goal.com
Stefano Silvestri

Milik in gruppo, anche lui si è allenato alla vigilia di Juventus-Galatasaray: come sta dopo l'ennesimo infortunio e quando tornerà in campo

L'attaccante polacco spera di essersi lasciato alle spalle l'ennesimo problema fisico, occorso all'inizio di gennaio. Ma in Champions non potrà scendere in campo: non è in lista UEFA.

Qualcuno aveva ormai perso ogni speranza. Altri si erano dimenticati di lui. Ma alla fine Arek Milik è tornato, sperando di essersi definitivamente lasciato alle spalle la lunghissima serie di infortuni che lo hanno colpito negli ultimi due anni.

Alla Continassa, nell'allenamento di rifinitura che ha caratterizzato la vigilia di Juventus-Galatasaray, si è visto anche il centravanti polacco: prima con un riscaldamento individuale, poi lavorando in gruppo assieme al resto della rosa di Luciano Spalletti.

Cosa cambia ora per Milik? Quando potrà essere convocato l'ex giocatore del Napoli e quando potrà tornare effettivamente a disposizione di Spalletti anche in campo.

  • L'ULTIMO INFORTUNIO

    Milik è stato costretto negli ultimi due mesi a convivere con l'ennesimo infortunio: un problema a un polpaccio rimediato all'inizio del nuovo anno. Per questo motivo è rimasto a riposo non soltanto per tutto il mese di gennaio, ma anche per quasi tutto febbraio

    “Ha avuto un problemino che dobbiamo valutare domani e potrebbe non essere tra i convocati”, annunciava Spalletti prima di Juventus-Lecce del 3 gennaio. Parole che puntualmente si sono tramutate in realtà, con l'ex napoletano che non ha potuto prendere parte alla sfida contro i salentini e neppure a quelle successive.

    In precedenza Milik era riuscito a guadagnarsi la convocazione per due partite consecutive: prima contro la Roma, poi a Pisa poco dopo Natale. Ma la gioia si è presto trasformata in una nuova delusione.

    UN CALVARIO LUNGHISSIMO

    640 giorni: tanto è passato da quando Milik è sceso in campo per l'ultima volta con la maglia della Juventus. Era il 25 maggio 2024 e il polacco giocava dall'inizio contro il Monza, all'ultima giornata di campionato, in una gara vinta per 2-0 dai bianconeri. Il cui allenatore a interim, per la cronaca, era Paolo Montero.

    Un paio di settimane dopo, ecco l'inizio del calvario. Milik gioca un'amichevole con la sua Polonia contro l'Ucraina, si fa male a un ginocchio e deve essere operato per la meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nonostante i tempi di recupero siano stimati in un mese-mese e mezzo, a ottobre il polacco deve finire nuovamente sotto i ferri per la sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio: rimarrà fuori dai giochi per l'intera stagione.

    Nonostante la convocazione per il Mondiale per Club, in cui non scende in campo nemmeno per un minuto, i dolori non sono finiti. Alla fine di luglio la Juventus annuncia che Milik si è fatto male di nuovo, riportando una "ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra". A dicembre il rientro in gruppo, a gennaio il guaio muscolare. Fino al nuovo ritorno in campo di oggi.

  • NIENTE GALATASARAY, MA CON LA ROMA...

    Milik sarà dunque a disposizione di Spalletti contro il Galatasaray, gara che deciderà in un senso o nell'altro i destini europei della Juventus e l'eventuale proseguimento del suo cammino in Champions League? La risposta è no. Ed è una risposta certa.

    Il polacco non è stato infatti inserito nella lista UEFA della Juventus per la seconda parte della competizione, così come era stato escluso anche da quella per la Fase Campionato. E dunque mercoledì sera non potrà scendere in campo nella partita da dentro o fuori dell'Allianz Stadium.

    Diverso è il discorso per le prossime partite. Magari già dal big match di Roma contro i giallorossi, in programma domenica prossima. Milik spera di strappare una convocazione, proprio come all'andata, tornando a respirare l'atmosfera della Serie A e di una partita ufficiale. Senza troppe speranze di scendere in campo anche a gara in corso, naturalmente.

  • COSA ASPETTARSI DA MILIK

    Milik, che ha un contratto in scadenza alla fine di giugno, si prepara a lasciare la Juventus a costo zero dopo un biennio travagliatissimo. Ma prima spera di lasciare un ultimo graffio su un'avventura torinese dai contorni molto più neri che bianchi.

    Il desiderio dell'ex napoletano è proprio quello di tornare a sentirsi un calciatore vero dopo tanta sofferenza. Anche contando sulla stima di Spalletti, che nel 2016, da allenatore della Roma, applaudì la mossa del Napoli di portarlo in Serie A dall'Ajax facendo di lui l'erede di Higuain: "Un grande giocatore, devo fare i complimenti al Napoli per averlo scovato".

    Milik, insomma, potrebbe ricominciare a mettere minuti nelle gambe - rigorosamente da subentrato - già nel mese di marzo, avviandosi verso la fine della stagione. Anche se il sogno Mondiali è ormai finito in un cassetto a causa dell'impressionante serie di contrattempi che gli ha rovinato la carriera negli ultimi due anni circa.

