Milik in gruppo, anche lui si è allenato alla vigilia di Juventus-Galatasaray: come sta dopo l'ennesimo infortunio e quando tornerà in campo

Qualcuno aveva ormai perso ogni speranza. Altri si erano dimenticati di lui. Ma alla fine Arek Milik è tornato, sperando di essersi definitivamente lasciato alle spalle la lunghissima serie di infortuni che lo hanno colpito negli ultimi due anni.
Alla Continassa, nell'allenamento di rifinitura che ha caratterizzato la vigilia di Juventus-Galatasaray, si è visto anche il centravanti polacco: prima con un riscaldamento individuale, poi lavorando in gruppo assieme al resto della rosa di Luciano Spalletti.
Cosa cambia ora per Milik? Quando potrà essere convocato l'ex giocatore del Napoli e quando potrà tornare effettivamente a disposizione di Spalletti anche in campo.