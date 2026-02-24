Milik in gruppo, anche lui si è allenato alla vigilia di Juventus-Galatasaray: come sta dopo l'ennesimo infortunio e quando tornerà in campo

640 giorni: tanto è passato da quando Milik è sceso in campo per l'ultima volta con la maglia della Juventus. Era il 25 maggio 2024 e il polacco giocava dall'inizio contro il Monza, all'ultima giornata di campionato, in una gara vinta per 2-0 dai bianconeri. Il cui allenatore a interim, per la cronaca, era Paolo Montero.

Un paio di settimane dopo, ecco l'inizio del calvario. Milik gioca un'amichevole con la sua Polonia contro l'Ucraina, si fa male a un ginocchio e deve essere operato per la meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nonostante i tempi di recupero siano stimati in un mese-mese e mezzo, a ottobre il polacco deve finire nuovamente sotto i ferri per la sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio: rimarrà fuori dai giochi per l'intera stagione.

Nonostante la convocazione per il Mondiale per Club, in cui non scende in campo nemmeno per un minuto, i dolori non sono finiti. Alla fine di luglio la Juventus annuncia che Milik si è fatto male di nuovo, riportando una "ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra". A dicembre il rientro in gruppo, a gennaio il guaio muscolare. Fino al nuovo ritorno in campo di oggi.