Milan-Venezia 2-0, pagelle e tabellino: Ramos spreca ma poi si fa perdonare col primo goal in Serie A, Saelemaekers la scintilla, Gila impeccabile, Adams sciupa

Il marchio dell'uomo più atteso sulla prima vittoria a San Siro dell'era Amorim: è Gonçalo Ramos a firmare il goal con il quale il Milan sblocca il risultato contro il Venezia nel primo anticipo della seconda giornata di campionato. Nella serata dell'omaggio a Franco Baresi, il Milan ritrova i tre punti in casa, che mancavano dallo scorso 21 marzo, e il sostegno del proprio pubblico, dopo le contestazioni di fine stagione: finisce 2-0 per i rossoneri, in virtù della rete del centravanti portoghese e dell'autogol nel finale di Halhal.

È il Diavolo a fare la partita sin dai primi minuti, con Gonçalo Ramos che già al 12' ingaggia il primo round del suo duello con Stankovic, facendosi ipnotizzare dal portiere serbo. Il Venezia difende alto, rischia qualcosa, ma quando riparte fa male e crea due grosse chance non capitalizzate da Adams e Yeboah. Il Milan lavora per mettere Ramos nelle condizioni di colpire ma il portoghese prima calcia debolmente e poi manca l'impatto col pallone su un ottimo suggerimento di Chukwueze.

Ad inizio ripresa i rossoneri sfiorano il vantaggio con Musah, che in mischia pizzica la traversa, poi Amorim decide di ricorrere ai cambi, inserendo Rabiot e Saelemaekers. Ed è proprio il belga a trovare, al 69', l'imbucata giusta per Ramos, che col sinistro stavolta incrocia in maniera impeccabile, infilando Stankovic. Sempre su una bella verticalizzazione di prima di Saelemaekers il Milan trova il raddoppio nel finale con l'autogol di Halhal, sfortunato nella carambola dopo un tentativo timido di Jashari a tu per tu con Stankovic.