Milan-Venezia 4-0, pagelle e tabellino: Theo e Leao rispondono alle critiche, certezza Pulisic, Joronen come in un horror

Poker rossonero alla squadra di Di Francesco, partita chiusa in 29 minuti: Theo Hernandez trascinatore, espulso Nicolussi Caviglia nella ripresa.

Il primo raggio di sole della stagione, dopo un agosto tempestoso: il Milan ritrova il sorriso passeggiando contro un Venezia decisamente non all’altezza e per Paulo Fonseca arriva una boccata d’ossigeno fondamentale in vista dei prossimi impegni contro Liverpool e Inter. A San Siro finisce 4-0 per i rossoneri, in una serata aperta dai due uomini più attesi, Theo Hernandez e Rafa Leao, che confezionano il vantaggio dopo neanche due giri di lancette: assist di tacco del portoghese e goal del capitano, seppur con la complicità di un disastroso Joronen.

Il Venezia di fatto non riesce mai ad entrare in partita e nel giro di mezzora subisce anche la rete di testa di Fofana, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, e concede due calci di rigore al Milan, trasformati da Pulisic e da Abraham, al primo sigillo con la maglia rossonera. 4-0 al 29’, match in archivio.

Da segnalare nella ripresa il rientro di Alvaro Morata, schierato per dieci minuti da ’10’ alle spalle di Abraham, prima dell’uscita dell’inglese: un esperimento sicuramente da rivalutare con un minutaggio maggiore, ma che apre nuove soluzioni per Fonseca.

Infine l’espulsione a metà ripresa di Nicolussi Caviglia, con Di Marco richiamato dal VAR al monitor per annullare la rete di Zampano ed espellere l’ex Juve, autore di una brutta entrata ad inizio azione su Loftus-Cheek.