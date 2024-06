L'esclusione dell'Ancona dovrebbe portare il Milan in Serie C: altra squadra Under 23 dal prossimo campionato 2024/2025.

L'esclusione dell'Ancona dalla Serie C 2024/2025 spiana la strada all'inclusione del Milan Under 23. In prima fila per giocare il prossimo campionato al posto di un'esclusa, la squadra rossonera dovrebbe essere la prescelta dopo il no Covisoc alla squadra marchigiana.

"Gli organici saranno pronti entro fine giugno" ha confessato il presidente federale Gravina dopo l'annuncio dell'Ancona come unica squadra per il prossimo campionato di Serie C, con il Milan che dovrebbe così unirsi a Juventus e Atalanta nel nuovo mondo di squadre Under 23 nella terza serie, nato ormai diversi anni fa.

Se l'Atalanta partecipa alla Serie C dal 2023, con stop ai playoff, la Juventus Next Gen - un tempo denominata Under 23 - è stata la prima seconda squadra italiana inserita in C, anch'essa eliminata ai playoff nell'ultima annata.

Il consiglio federale del 14 giugno ha provveduto ad approvare i criteri per i ripescaggi, che prevedono di fatto al primo posto una seconda squadra con data ultima per la presentazione delle domande il prossimo 25 giugno. Per questo motivo il Milan sarà la nuova partecipante alla C, con ufficialità prevista a giorni.