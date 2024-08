Fonseca: “Con Fofana mercato chiuso, ora le uscite. Sensazioni positive, obiettivo scudetto”

Il nuovo allenatore rossonero Fonseca presenta in conferenza stampa Milan-Torino: “Sensazioni molto positive, felice per Fofana, ora le uscite”.

L’attesa sta per terminare. Dopo una buona pre-stagione il nuovo Milan di Paulo Fonseca si prepara a scendere in campo per la prima gara ufficiale della nuova annata sportiva, che vedrà i rossoneri sfidare il Torino nel match valido per il primo turno del campionato 2024/2025.

Tanta curiosità per le conoscere le scelte di formazione del nuovo allenatore rossonero, che – in attesa di accogliere Fofana, ultimo rinforzo arrivato dal mercato – potrebbe mandare in campo già alcuni degli acquisti estivi, a iniziare dal più atteso, Alvaro Morata.

Paulo Fonseca che ha presentato così in conferenza stampa la sfida tra Milan e Torino, match valido per la prima giornata di campionato in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro.