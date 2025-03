Repubblica - Il Milan ha scelto Tare come nuovo direttore sportivo: Conceicao confermato fino a giugno, poi idea Fabregas

Il Milan si prepara a molti cambiamenti: in dirigenza pronto l'arrivo di Tare. Intanto Conceicao mette a dieta la squadra, riflessioni su Maignan.

Momento e stagione molto difficile per il Milan, che a undici giornate dalla fine del campionato si ritrova nono in classifica, sempre più distante dalla zona Champions e a questo punto con la possibilità di rimanere fuori anche dalle altre competizioni europee.

In questo scenario, il club rossonero si sta già muovendo per costruire il Milan del futuro, a partire dalla dirigenza, dove ci sarà un nuovo assetto. A meno di sorprese, arriverà Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo.

Non è previsto invece un addio immediato di Sergio Conceicao, che per provare a risalire vuole avere i giocatori in condizioni fisiche migliori di quelle attuali. Nel mirino c'è finito da questo punto di vista anche Mike Maignan.