Milan, SOS attaccanti: due goal negli ultimi due mesi, i fischi a Leao e un 9 diventato una priorità

Le difficoltà di Christopher Nkunku non sono una novità: durano dall'inizio della stagione, con qualche guizzo isolato nel mezzo (contro il Verona e la Fiorentina, ad esempio). Niclas Fullkrug ha fatto vedere poco a parte il goal decisivo al Lecce di gennaio. Santiago Gimenez è appena tornato dal lungo infortunio e non è ancora al 100% della forma.

Insomma, il piatto piange. E i numeri sono impietosi: quei due goal segnati negli ultimi due mesi, entrambi di Leao, rappresentano perfettamente il motivo principale per cui il Milan è scivolato dal ruolo di anti-Inter a quello di squadra "normale" in corsa per una delle piazze Champions.

"Gli attaccanti giusti li troveremo, sono cinque buoni - ha detto Allegri dopo la partita - Non si discute il valore assoluto, si discute il momento. Secondo me Leao ha fatto una buona partita, avendo occasioni più da centravanti che da esterno. Pulisic ha avuto due occasioni importanti. Leao si è allenato poco, Gimenez è rientrato dopo sei mesi. In qualche modo faremo. La cosa più importante è che dobbiamo lavorare sui nostri limiti, che devono diventare punti di forza. Dobbiamo fare le cose in totale semplicità, oggi eravamo troppo frenetici nel voler far goal".