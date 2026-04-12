Milan, SOS attaccanti: due goal negli ultimi due mesi, i fischi a Leao e un 9 diventato una priorità

Adesso sì, è il momento dell'SOS. SOS classifica, che dopo il ko interno contro l'Udinese vede il Milan ormai completamente fuori dalla lotta Scudetto e sempre più a rischio Champions League, e pure SOS attaccanti.
Il reparto offensivo di Allegri non gira più. E non gira più ormai da diverso tempo, come confermato in ultima istanza proprio dal clamoroso tonfo di sabato, il punto più basso raggiunto dai rossoneri in una stagione fino a poco tempo fa positiva.
I dati sono inequivocabili. Le prestazioni singole e di reparto pure. E la sensazione è che sarà proprio questo il problema più evidente che Allegri dovrà affrontare nel rettilineo finale della stagione.