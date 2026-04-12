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Attacco Milan 2-1GOAL
Stefano Silvestri

Milan, SOS attaccanti: due goal negli ultimi due mesi, i fischi a Leao e un 9 diventato una priorità

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Milan

Solo il portoghese è andato a segno negli ultimi due mesi, ma non è servito per evitargli la rabbia di San Siro contro l'Udinese. E il resto della truppa offensiva di Allegri sta deludendo a sua volta.

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Adesso sì, è il momento dell'SOS. SOS classifica, che dopo il ko interno contro l'Udinese vede il Milan ormai completamente fuori dalla lotta Scudetto e sempre più a rischio Champions League, e pure SOS attaccanti.

Il reparto offensivo di Allegri non gira più. E non gira più ormai da diverso tempo, come confermato in ultima istanza proprio dal clamoroso tonfo di sabato, il punto più basso raggiunto dai rossoneri in una stagione fino a poco tempo fa positiva.

I dati sono inequivocabili. Le prestazioni singole e di reparto pure. E la sensazione è che sarà proprio questo il problema più evidente che Allegri dovrà affrontare nel rettilineo finale della stagione.

  • 2 GOAL IN 9 PARTITE

    Da Pisa-Milan di venerdì 13 febbraio a Milan-Udinese di sabato 11 aprile sono trascorsi praticamente due mesi. Due mesi in cui il Milan ha vinto, perso, ha battuto l'Inter nel derby, è inciampato in casa col Parma. Di tutto e di più.

    Il dato offensivo, in questo lasso di tempo, è lampante: gli attaccanti hanno messo a segno due goal in nove partite. Più che gli attaccanti, l'attaccante: Rafael Leao. L'unico a segno, prima nel recupero contro il Como e poi nel 2-0 in casa della Cremonese. Scena muta, invece, da parte di tutti gli altri: Pulisic, Nkunku, Fullkrug, il rientrante Gimenez.

    Per sopperire alle lacune dell'attacco, Pavlovic si è dovuto trasformare in una sorta di centravanti: due goal. Una segnatura a testa per Rabiot, Fofana, Loftus-Cheek, Modric: tutti centrocampisti. E poi... stop: 0-1 col Parma, 0-1 con la Lazio, 0-1 con la Lazio, 0-3 con l'Udinese.

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  • Rafa Leao Milan UdineseGetty

    I FISCHI A LEAO

    Chiaro: non può bastare. Al Milan, ma anche allo stesso Leao. Tanto che il portoghese è stato sonoramente fischiato da San Siro durante la gara contro l'Udinese, venendo preso di mira dalla gente presente allo stadio.

    Colpa di un atteggiamento come sempre equivocabile, di una postura del corpo che qualche punto interrogativo lo crea in coloro che lo guardano in azione. I soliti guai fisici non possono rappresentare un alibi completo. E nemmeno il passaggio al 4-3-3 è servito a sbloccarlo. Anzi.

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  • PULISIC DOV'È?

    Si sono invece perse le tracce di Christian Pulisic. L'americano, simbolo del Milan rampante della prima parte della stagione ma a sua volta frenato da troppi problemi fisici, è praticamente scomparso dai radar dal punto di vista realizzativo.

    L'assist al bacio per Rabiot contro il Torino non può bastare: a un attaccante si chiede soprattutto di andare a segno. E Pulisic non lo fa dal... 2025: da Milan-Verona 3-0 dello scorso 28 dicembre. Da quel momento la luce si è spenta per un giocatore che, in precedenza, era stato capace di punire perfino l'Inter e il Napoli.

    Un paio di occasioni le avrebbe anche avute, Pulisic, nel disastro contro l'Udinese. Ma il goal ancora una volta non è arrivato. E così la sua partita è finita a 17 minuti dalla fine, con tanto di sostituzione con Nkunku.

  • GLI ALTRI

    Le difficoltà di Christopher Nkunku non sono una novità: durano dall'inizio della stagione, con qualche guizzo isolato nel mezzo (contro il Verona e la Fiorentina, ad esempio). Niclas Fullkrug ha fatto vedere poco a parte il goal decisivo al Lecce di gennaio. Santiago Gimenez è appena tornato dal lungo infortunio e non è ancora al 100% della forma.

    Insomma, il piatto piange. E i numeri sono impietosi: quei due goal segnati negli ultimi due mesi, entrambi di Leao, rappresentano perfettamente il motivo principale per cui il Milan è scivolato dal ruolo di anti-Inter a quello di squadra "normale" in corsa per una delle piazze Champions.

    "Gli attaccanti giusti li troveremo, sono cinque buoni - ha detto Allegri dopo la partita - Non si discute il valore assoluto, si discute il momento. Secondo me Leao ha fatto una buona partita, avendo occasioni più da centravanti che da esterno. Pulisic ha avuto due occasioni importanti. Leao si è allenato poco, Gimenez è rientrato dopo sei mesi. In qualche modo faremo. La cosa più importante è che dobbiamo lavorare sui nostri limiti, che devono diventare punti di forza. Dobbiamo fare le cose in totale semplicità, oggi eravamo troppo frenetici nel voler far goal".

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    SERVE UN LEWANDOWSKI?

    In questo contesto, è pressoché scontato il fatto che il Milan proverà a portare a casa un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Sia considerando lo status precario di chi c'è già (Leao rimarrà? Fullkrug verrà riscattato? E Gimenez?), che la necessità in sé di alzare il livello.

    Il nome di Robert Lewandowski è uscito concretamente negli ultimi giorni. Il Milan avrebbe già avviato dei contatti con l'agente del polacco, che va in scadenza a fine giugno con il Barcellona e sarà dunque disponibile a parametro zero. In corsa è segnalata anche la Juventus, altra squadra che qualche problema là davanti ce l'ha avuto in questa stagione.

    Prima di pensare a questo, però, c'è un posto in Champions League da blindare. La missione rimane possibile, ma ora il Milan sta iniziando a tremare: Como e Juventus sono lì, a pochi metri di distanza. E se qualcuno degli attaccanti non uscirà dai blocchi, il rischio è di percorrere l'ultimo tratto di stagione con un handicap mica da ridere.


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