Milan-Roma è la partita di Saelemaekers: con Allegri è di nuovo al centro del progetto dopo l'ottima stagione in giallorosso

Un 'esilio' durato due stagioni, prima del ritorno in pianta stabile alla casa madre: se il Milan può godersi l'estro di Alexis Saelemaekers, è anche grazie alle due esperienze in prestito del belga tra Bologna e Roma.

Quella in giallorosso ha convinto definitivamente la dirigenza a puntare con forza su di lui, complice l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri che lo ha subito piazzato al centro del proprio progetto tecnico.

Domenica sera a San Siro arriva proprio la Roma e, per Saelemaekers, sarà un confronto speciale: impossibile dimenticare i mesi trascorsi nella Capitale, segnati dal rapporto di lavoro con Claudio Ranieri che ha accelerato a dismisura il processo di crescita personale.