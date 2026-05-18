Milan, Roma, Juventus e Como possono chiudere tutte a pari punti: il caso limite dell'arrivo a 71 e chi andrebbe in Champions League

Ma cosa deve accadere affinché le quattro concorrenti per gli ultimi due posti Champions, ovvero Milan, Roma, Juventus e Como, chiudano il campionato tutte con gli stessi punti in classifica?

Le combinazioni di risultati non sono molte. Anzi, a dire il vero è una e solo una: un pareggio sia del Milan che della Roma rispettivamente contro Cagliari e Verona e una contemporanea vittoria sia del Como che della Juventus, impegnate in casa della Cremonese e nel derby contro il Torino.

Con questo scenario, il Milan e la Roma passerebbero da 70 a 71 punti. E verrebbero raggiunte da Como e Juventus, che aggiungerebbero 3 punti ai 68 messi in saccoccia fino a questo momento.