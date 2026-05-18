Milan, Roma, Juventus e Como possono chiudere tutte a pari punti: il caso limite dell'arrivo a 71 e chi andrebbe in Champions League

Nulla è stato ancora deciso dopo la penultima giornata. Anzi, in vetta si è consumato un ribaltone mica da ridere: la Juventus è passata in un amen dal terzo al sesto posto, venendo superata da Milan e Roma e agganciata dal Como.
Se il campionato finisse oggi, in Champions League assieme a Inter e Napoli andrebbero Milan e Roma con i loro 70 punti. Mentre la Juventus e il Como dovrebbero accontentarsi di un pass per l'Europa League.
Ma il campionato non finisce oggi. Anzi, c'è ancora un turno a disposizione per cambiare o confermare i piazzamenti attuali. Con uno scenario che ha quasi dell'incredibile: un arrivo contemporaneo delle quattro concorrenti con gli stessi punti, ovvero 71.
Cosa accadrebbe in questo caso? Chi andrebbe in Champions League e chi in Europa League? Il quadro della situazione e quali criteri verrebbero utilizzati per sbrogliare la matassa. Con uno spoiler: a gioire sarebbero Milan e Como.