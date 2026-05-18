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Stefano Silvestri

Milan, Roma, Juventus e Como possono chiudere tutte a pari punti: il caso limite dell'arrivo a 71 e chi andrebbe in Champions League

Serie A
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Torino vs Juventus
Torino
Juventus
Cremonese vs Como
Cremonese
Como

Al termine dell'ultima giornata potrebbe verificarsi uno scenario incredibile nella lotta per gli ultimi posti in Champions: quattro squadre alla pari. Ma solo due farebbero compagnia a Inter e Napoli.

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Nulla è stato ancora deciso dopo la penultima giornata. Anzi, in vetta si è consumato un ribaltone mica da ridere: la Juventus è passata in un amen dal terzo al sesto posto, venendo superata da Milan e Roma e agganciata dal Como.

Se il campionato finisse oggi, in Champions League assieme a Inter e Napoli andrebbero Milan e Roma con i loro 70 punti. Mentre la Juventus e il Como dovrebbero accontentarsi di un pass per l'Europa League.

Ma il campionato non finisce oggi. Anzi, c'è ancora un turno a disposizione per cambiare o confermare i piazzamenti attuali. Con uno scenario che ha quasi dell'incredibile: un arrivo contemporaneo delle quattro concorrenti con gli stessi punti, ovvero 71.

Cosa accadrebbe in questo caso? Chi andrebbe in Champions League e chi in Europa League? Il quadro della situazione e quali criteri verrebbero utilizzati per sbrogliare la matassa. Con uno spoiler: a gioire sarebbero Milan e Como.

  • LA CLASSIFICA ATTUALE

    La classifica della Serie A per quanto riguarda le prime posizioni, dunque quelle immediatamente a ridosso dell'Inter campione d'Italia e del Napoli che la Champions l'ha già matematicamente conquistata, è un bel guazzabuglio. Ed è questa qui:

    1. Inter 86

    2. Napoli 73

    3. Milan 70

    4. Roma 70

    5. Como 68

    6. Juventus 68

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  • FBL-ITA-SERIEA-ROMA-COMOAFP

    IL POSSIBILE ARRIVO A QUATTRO A 71 PUNTI

    Ma cosa deve accadere affinché le quattro concorrenti per gli ultimi due posti Champions, ovvero Milan, Roma, Juventus e Como, chiudano il campionato tutte con gli stessi punti in classifica?

    Le combinazioni di risultati non sono molte. Anzi, a dire il vero è una e solo una: un pareggio sia del Milan che della Roma rispettivamente contro Cagliari e Verona e una contemporanea vittoria sia del Como che della Juventus, impegnate in casa della Cremonese e nel derby contro il Torino.

    Con questo scenario, il Milan e la Roma passerebbero da 70 a 71 punti. E verrebbero raggiunte da Como e Juventus, che aggiungerebbero 3 punti ai 68 messi in saccoccia fino a questo momento.

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  • QUALE CRITERIO VERREBBE UTILIZZATO

    Quale criterio verrebbe utilizzato nel caso Milan, Roma, Como e Juventus concludessero il campionato tutte con lo stesso numero di punti? Quello degli scontri diretti tra le formazioni coinvolte.

    Si tratta di un criterio utilizzato solamente in caso di arrivo a pari punti in zona europea, dunque Champions League, Europa League e Conference League. Non in un arrivo alla pari al primo posto oppure in zona retrocessione (in entrambi i casi è previsto uno spareggio).

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-JUVENTUSAFP

    GLI SCONTRI DIRETTI TRA MILAN, ROMA, JUVENTUS E COMO

    Questi sono gli scontri diretti tra Milan, Roma, Como e Juventus, tutti già disputati:


    MILAN

    Milan-Roma 1-0 e 1-1

    Milan-Como 1-1 e 3-1

    Milan-Juventus 0-0 e 0-0



    ROMA

    Roma-Milan 1-1 e 0-1

    Roma-Juventus 3-3 e 1-2

    Roma-Como 1-0 e 1-2


    COMO

    Como-Milan 1-3 e 1-1

    Como-Roma 2-1 e 0-1

    Como-Juventus 2-0 e 2-0


    JUVENTUS

    Juventus-Milan 0-0 e 0-0

    Juventus-Roma 2-1 e 3-3

    Juventus-Como 0-2 e 0-2

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  • LA CLASSIFICA AVULSA

    Si andrebbe quindi a stilare una classifica avulsa con i punti ottenuti dalle quattro negli scontri diretti. Classifica che sarebbe la seguente:

    1. Milan e Como 10 punti

    3. Juventus 6 punti

    4. Roma 5 punti

  • CHI ANDREBBE IN CHAMPIONS LEAGUE

    Morale della favola, la classifica avulsa degli scontri premierebbe come già accennato all'inizio il Milan e il Como: sarebbero loro ad andare in Champions League. Proprio perché la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Cesc Fabregas si sono comportate meglio nelle sfide contro le altre formazioni in corsa.

    La Juventus chiuderebbe invece al quinto posto e la Roma, che attualmente è quarta, scivolerebbe in sesta posizione. Sia la squadra di Luciano Spalletti che quella di Gian Piero Gasperini, con questo scenario, disputerebbero dunque l'Europa League nella prossima stagione.

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