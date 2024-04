Milan-Roma e Liverpool-Atalanta in diretta su RTL 102.5: la radiocronaca dei quarti di Europa League

Arriva l'annuncio ufficiale dell'emittente radiofonica, che ha comunicato la trasmissione live del racconto delle sfide d'andata di Europa League.

È tutto pronto per l’andata dei quarti di finale di Europa League, con ben tre squadre italiane in campo.

L’Atalanta sarà di scena nel magico palcoscenico di Anfield, contro il Liverpool, mentre c’è grande attesa per il derby tutto italiano tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi.

Dopo aver superano rispettivamente Slavia Praga e Brighton, rossoneri e giallorossi si affrontano nel primo dei due atti che mettono in palio un posto in semifinale.

Le due gare che vedranno i club italiani protagonisti saranno visibile in tv e in streaming, ma non solo: RTL 102.5 ha annunciato, infatti, che trasmetterà in diretta la radiocronaca delle due sfide, Milan-Roma e Liverpool-Atalanta.