Come nella scorsa stagione, le partite delle italiane vengono ritenute eventi di interesse nazionale da trasmettere in chiaro per tutti.

Una buona notizia per i tifosi di Atalanta, Milan e Roma. Le partite dei quarti di Europa League verranno trasmesse in chiaro. L'accordo è stato siglato da Sky e Rai, con la tv di Stato che per questo motivo ha disposto lo slittamento di 'Don Matteo' all'autunno. D'altronde già nella scorsa stagione la fase finale delle coppe europee era stata trasmessa in chiaro dalla televisione pubblica.