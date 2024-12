Milan-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Reijnders e Dybala continuano a segnare, ma il pari non serve a nessuno

La domenica si chiude con il pareggio nel big match tra Milan e Roma: Dybala risponde a Reijnders. Fonseca espulso nel primo tempo.

Per salutare il 2024 con un poì di sollievo e presentarsi al nuovo anno con più fiducia nel futuro, Milan e Roma erano consapevoli di dover far proprio il big match del 29 dicembre. Il pareggio finale di San Siro, invece, non serve a nessuno. Finisce 1-1 a Milano, tra i fischi e i dubbi che continuano a tormentare i tifosi di entrambe le compagini.

Gara combattuta in quel di San Siro, senza però alcun vincitore. Meglio il Milan, che non è stato capace di ottenere i tre punti nonostante un maggior numero di tiri e un forcing finale non proficuo.

A Milano è andata in scena una gara pregna di polemiche da parte rossonera, viste le proteste per il contatto Reijnders-Pisilli nel primo tempo: la scivolata del giocatore di Ranieri ha portato Fonseca a trasformarsi in un allenatore furia, ricevendo un espulsione che lo porterà a saltare, in caso di conferma sulla panchina meneghina, il prossimo match di campionato contro il Cagliari.

Protagonista il solito Reijnders, autore del vantaggio rossonero dopo l'assist di Fofana. A proposito di assist, è stato notevole quello di Dovbyk, abile a servire Dybala con il tacco prima che l'argentino incrociasse al volo per l'1-1 terminato alle spalle di Maignan.

Svilar ha salvato la Roma in più occasioni rispetto a un Maignan meno impegnato (se non nel finale), ma la Roma può sicuramente recriminare per il palo colpito da Dovbyk nel primo tempo della sfida meneghina. Ranieri chiude il 2024 con una squadra in difficoltà palese, mentre Fonseca traballa come mai prima d'ora: Conceicao è dietro l'angolo.