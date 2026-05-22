Milan, ritorno alle origini con la maglia Home 2026/27: storiche strisce larghe rossonere con pantaloncini bianchi e calzettoni neri, debutto col Cagliari a San Siro

Milan e PUMA hanno svelato il nuovo la prima maglia della stagione 2026/27.
Il club rossonero ha presentato una divisa che recupera il linguaggio estetico più classico della propria identità: strisce rossonere larghe su fronte e retro, pantaloncini bianchi e calzettoni neri, in un richiamo diretto alle versioni più iconiche indossate nel corso della storia milanista.
Il nuovo kit nasce come omaggio alla tradizione e ai milioni di tifosi rossoneri sparsi in tutto il mondo, trasformando la maglia in un simbolo di appartenenza condiviso tra generazioni.