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Milan Maglia Home 2026 2027AC MILAN
Alessandro De Felice

Milan, ritorno alle origini con la maglia Home 2026/27: storiche strisce larghe rossonere con pantaloncini bianchi e calzettoni neri, debutto col Cagliari a San Siro

Serie A
Milan

Strisce larghe rossonere, pantaloncini bianchi e calzettoni neri: il nuovo kit Home debutterà il 24 maggio contro il Cagliari, nell'ultimo turno della Serie A 2025/2026.

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Milan e PUMA hanno svelato il nuovo la prima maglia della stagione 2026/27.

Il club rossonero ha presentato una divisa che recupera il linguaggio estetico più classico della propria identità: strisce rossonere larghe su fronte e retro, pantaloncini bianchi e calzettoni neri, in un richiamo diretto alle versioni più iconiche indossate nel corso della storia milanista.

Il nuovo kit nasce come omaggio alla tradizione e ai milioni di tifosi rossoneri sparsi in tutto il mondo, trasformando la maglia in un simbolo di appartenenza condiviso tra generazioni.

  • IL RITORNO DELL’ESTETICA ROSSONERA CLASSICA

    Il nuovo Home Kit 2026/27 ripropone le tradizionali strisce rossonere larghe, definite “audaci e inconfondibili”, estese sia sul fronte sia sul retro della maglia.

    Il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri completa un look che richiama direttamente l’identità storica del Diavolo.

    Non si tratta soltanto di un elemento grafico, ma del marchio distintivo del Milan, un’estetica riconoscibile che attraversa epoche e generazioni.

    Tra i dettagli simbolici compare la scritta “From Milan to the World”, inserita come tributo ai tifosi rossoneri presenti in ogni continente.

    Sul retro del collo trova spazio invece un sigillo in ceralacca con lo stemma del club, una firma autentica e senza tempo, tramandata di generazione in generazione.

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  • LA PRESENTAZIONE DI MILAN E PUMA

    Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan, ha spiegato nella nota ufficiale che “questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo”, sottolineando come il design sia stato pensato per essere immediatamente riconoscibile e “inequivocabilmente AC Milan”.

    Oettle ha aggiunto che “queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi”.

    Anche Maria Kiebacher, Director Product Line Management - Teamsport Apparel di PUMA, ha evidenziato il valore storico del nuovo design.

    Kiebacher ha definito le strisce larghe “l’anima di questa maglia”, ricordando come rappresentino un elemento profondamente radicato nella cultura calcistica. Un simbolo di questo tipo “non ha bisogno di essere reinventato”, ma celebrato e riportato in vita rispettando le esigenze del calcio moderno.

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  • TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ

    La versione Authentic della maglia è stata progettata da PUMA per il calcio professionistico e integra il tessuto ULTRAWEAVE, realizzato con una tessitura di precisione ultraleggera per garantire libertà di movimento.

    La dotazione tecnica comprende anche le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt, sviluppate per favorire la traspirazione e contribuire alla regolazione della temperatura corporea durante la prestazione sportiva.

    La versione Replica mantiene invece la stessa estetica della maglia indossata in campo, ma con una vestibilità più casual destinata ai tifosi.

    PUMA ha specificato che il prodotto utilizza la tecnologia RE:FIBRE, con il 95% di poliestere riciclato ottenuto da scarti tessili, inserendo così anche il tema della sostenibilità all’interno del progetto del nuovo kit.

  • QUANDO E COME ACQUISTARLA: IL DEBUTTO IN MILAN-CAGLIARI

    Nel comunicato ufficiale, il Milan e Puma hanno annunciato che il nuovo Home Kit 2026/27 sarà disponibile dal 22 maggio negli store ufficiali del Club, sul sito store.acmilan.com, su puma.com e presso retailer selezionati in tutto il mondo.

    La nuova divisa farà il suo debutto ufficiale il 24 maggio, in occasione dell’ultima partita casalinga di Serie A contro il Cagliari, ultimo match della stagione in corso.

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