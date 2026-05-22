Milan, ritorno alle origini con la maglia Home 2026/27: storiche strisce larghe rossonere con pantaloncini bianchi e calzettoni neri, debutto col Cagliari a San Siro

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan, ha spiegato nella nota ufficiale che “questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo”, sottolineando come il design sia stato pensato per essere immediatamente riconoscibile e “inequivocabilmente AC Milan”.

Oettle ha aggiunto che “queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi”.

Anche Maria Kiebacher, Director Product Line Management - Teamsport Apparel di PUMA, ha evidenziato il valore storico del nuovo design.

Kiebacher ha definito le strisce larghe “l’anima di questa maglia”, ricordando come rappresentino un elemento profondamente radicato nella cultura calcistica. Un simbolo di questo tipo “non ha bisogno di essere reinventato”, ma celebrato e riportato in vita rispettando le esigenze del calcio moderno.