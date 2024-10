Milan protagonista in Spagna-Serbia: Morata sbaglia un rigore e segna, Pavlovic espulso

Spagna vs Serbia

A Cordoba i due rossoneri hanno influenzato la gara nel bene e nel male. Ma alla fine a sorridere, anche per il 3-0 finale, è stato solo l'attaccante.

Alvaro Morata si è faticosamente ma definitivamente lasciato alle spalle i guai extracampo che, prima degli Europei, lo avevano quasi indotto ad abbandonare il campo. E anche dentro il terreno di gioco si notare.

Vedere per credere quanto accaduto nel secondo tempo di Spagna-Serbia, gara della quarta giornata dei gironi di Nations League. Il protagonista, sia in positivo che in negativo? Proprio Morata.

L'attaccante del Milan ha infatti virato rapidamente e immediatamente pagina in pochissimi minuti: prima ha sbagliato il rigore del possibile raddoppio, poi il raddoppio l'ha effettivamente trovato dopo qualche giro di lancetta.

Non solo: anche il compagno di club Strahjnia Pavlovic è stato tra i protagonisti della sfida di Cordoba. Lui, però, soltanto in negativo.