Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Massimiliano Allegri MilanGetty Images
Michael Baldoin

Il Milan non segna più: un solo goal nelle ultime quattro, attacco a secco da due mesi

Serie A
Milan

I rossoneri continuano a faticare a trovare la via della rete: nell'ultimo mese una sola rete contro l'Hellas Verona firmata da Rabiot, gli attaccanti a secco da almeno due mesi.

Pubblicità

Dalla corsa Scudetto alla necessità di difendere un posto in Champions League: il campionato del Milan procede ora al rallentatore e, a quattro gare dalla fine, i rossoneri hanno bisogno di almeno sei punti.

Massimiliano Allegri dovrà però trovare una svolta per il suo attacco, ormai a secco da due mesi.

Ad aprile, infatti, è arrivata una sola rete in Serie A, quella firmata da Adrien Rabiot nell’1-0 esterno contro l’Hellas Verona.

  • UN SOLO TIRO IN PORTA CONTRO LA JUVENTUS

    Il primo match point a disposizione del Milan era lo scontro diretto casalingo contro la Juventus, con la squadra di Spalletti presentatasi a San Siro da quarta in classifica, a tre punti di distanza.

    Un successo avrebbe significato +6 sui bianconeri e, soprattutto, un +8 su Como e Roma: un vantaggio che avrebbe praticamente chiuso i discorsi per la qualificazione alla prossima Champions League.

    Il risultato, però, è stato deludente: non tanto per il punteggio, uno 0-0 con pochissime emozioni, quanto per i numeri offensivi. Solo otto tentativi per la formazione di Allegri, di cui appena uno nello specchio della porta.

    • Pubblicità

  • UN GOAL NELLE ULTIME QUATTRO: UN APRILE DIFFICILE PER IL MILAN

    Allargando il quadro a tutto il mese di aprile, la partita contro la Juventus appare come una naturale conseguenza.

    I rossoneri hanno evidenziato notevoli difficoltà sia nella produzione sia nella finalizzazione delle occasioni: nei quattro match disputati contro Napoli, Udinese, Hellas Verona e Juventus, infatti, la rete avversaria si è gonfiata una sola volta.

    L’autore? Rabiot, con un inserimento in area nell’ultima trasferta contro i veneti, decisivo per l’1-0 finale.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ATTACCANTI NON SEGNANO PIÙ: L'ULTIMA RETE È DI LEAO DUE MESI FA

    L'allarme più importante, però, riguarda proprio l’attacco del Milan.

    Numeri preoccupanti, con l’ultima rete di un giocatore offensivo datata 1 marzo, quando Leão ha finalizzato un contropiede al 94’ contro la Cremonese.

    E gli altri? L’ultima marcatura di Pulisic risale a metà dicembre, nel 3-0 di San Siro contro il Verona; quella di Nkunku al 3 febbraio contro il Bologna al Dall’Ara; mentre Fullkrug ha segnato l’unica rete fin qui nel successo casalingo per 1-0 contro il Lecce.

  • ALLEGRI: "SONO UN ESTIMATORE DI LEAO MA MANCA DI CONTINUITÀ. PULISIC? È UN RAGAZZO SENSIBILE"

    Dopo il match contro la Juventus, ai microfoni di Dazn, Allegri ha parlato di Leao e Pulisic:

    "Anche io sono un estimatore di Rafa. Oggi ha fatto una buona partita, come prestazione è stata una delle migliori. Poi quei giocatori devono determinare e Rafa qualche goal e assist l'ha fatto. Però non si possa pensare che un giocatore del genere possa avere continuità nella prestazione. Penso che non l'abbia mai avuta, neanche tre o cinque anni fa. Sono quei giocatori che si accendono nei momenti giusti. Oggi si è dato da fare nella fase difensiva, ha avuto un atteggiamento buono, ha accelerato un paio di volte cosa che ultimamente non riusciva a fare. A Verona non riusciva a saltare l'uomo, oggi ha affrontato Bremer. Credo sia stata una delle migliori prestazioni".


    E sullo statunitense: "Pulisic più fuori rispetto a Leao? Christian è un ragazzo molto sensibile, questo momento in cui non fa goal lo accusa un pochino di più. E' un giocatore che se va a contrasto va più in difficoltà, ora che giochiamo senza un centravanti vero patisce di più. Devo cercare di dare un equilibrio alla squadra perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, so che con due punte così può essere penalizzato. Oggi lo faceva lui dal centrodestra. Deve stare tranquillo, perché da qui alla fine dell'anno ci darà una mano".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Milan crest
Milan
MIL