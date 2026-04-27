Il Milan non segna più: un solo goal nelle ultime quattro, attacco a secco da due mesi

Dopo il match contro la Juventus, ai microfoni di Dazn, Allegri ha parlato di Leao e Pulisic:

"Anche io sono un estimatore di Rafa. Oggi ha fatto una buona partita, come prestazione è stata una delle migliori. Poi quei giocatori devono determinare e Rafa qualche goal e assist l'ha fatto. Però non si possa pensare che un giocatore del genere possa avere continuità nella prestazione. Penso che non l'abbia mai avuta, neanche tre o cinque anni fa. Sono quei giocatori che si accendono nei momenti giusti. Oggi si è dato da fare nella fase difensiva, ha avuto un atteggiamento buono, ha accelerato un paio di volte cosa che ultimamente non riusciva a fare. A Verona non riusciva a saltare l'uomo, oggi ha affrontato Bremer. Credo sia stata una delle migliori prestazioni".





E sullo statunitense: "Pulisic più fuori rispetto a Leao? Christian è un ragazzo molto sensibile, questo momento in cui non fa goal lo accusa un pochino di più. E' un giocatore che se va a contrasto va più in difficoltà, ora che giochiamo senza un centravanti vero patisce di più. Devo cercare di dare un equilibrio alla squadra perché abbiamo un obiettivo da raggiungere, so che con due punte così può essere penalizzato. Oggi lo faceva lui dal centrodestra. Deve stare tranquillo, perché da qui alla fine dell'anno ci darà una mano".