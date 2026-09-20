Milan-Lecce 3-0, pagelle e tabellino: Pulisic si sblocca con una magia, Rabiot è ovunque, l'ingresso di Moreira è fulminante, Stulic impalpabile

La premessa doverosa è che il Lecce visto stasera a San Siro rischia di dare parecchi grattacapi a Di Francesco in ottica salvezza, ma contro i salentini si è iniziato a intravedere un Milan decisamente più vicino alla versione teorizzata da Amorim. Dalla lavagna al campo, per la prima volta in stagione si sono visti quei principi di gioco tanto cari al tecnico portoghese, con un Milan finalmente padrone del gioco, frizzante in fase offensiva, equilibrato tra i reparti. Un 3-0, quello maturato all'indomani del centesimo compleanno di San Siro, che porta le firme pesanti di tre dei giocatori esclusi dall'undici titolare contro il Benfica: Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, quest'ultimo partito dalla panchina anche stasera.
La gara si sblocca dopo meno di un quarto d'ora di gioco: lancio da quarterback di Pavlovic per Pulisic, che in corsa addomestica il pallone col destro e prende il tempo a Falcone calciando repentinamente col sinistro. Una perla quella dell'americano, che festeggia la sua prima da titolare in stagione interrompendo un digiuno realizzativo in rossonero che durava addirittura dal 28 dicembre 2025.
Il Lecce non sembra avere armi per poter far vacillare i rossoneri, che giocano in maniera più fluida rispetto alle prime uscite, trovando il raddoppio nella ripresa con un pregevole fraseggio tra Pulisic, Ramos e Rabiot, con il francese che chiude l'azione con bel sinistro sul primo palo. Il tris arriva al 73' con Moreira, che impiega solo 4 minuti a lasciare il segno, involandosi in contropiede e infilando tra le gambe l'incolpevole Falcone.