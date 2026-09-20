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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gambino

Milan-Lecce 3-0, pagelle e tabellino: Pulisic si sblocca con una magia, Rabiot è ovunque, l'ingresso di Moreira è fulminante, Stulic impalpabile

Serie A
Milan vs Lecce
Milan
Lecce

Vittoria convincente dei rossoneri, che superano 3-0 un modesto Lecce: Pulisic ritrova il goal dopo 9 mesi, Ramos non si sblocca ma serve l'assist per il 2-0 di Rabiot, Moreira ci mette solo 4 minuti dal suo ingresso per calare il tris.

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La premessa doverosa è che il Lecce visto stasera a San Siro rischia di dare parecchi grattacapi a Di Francesco in ottica salvezza, ma contro i salentini si è iniziato a intravedere un Milan decisamente più vicino alla versione teorizzata da Amorim. Dalla lavagna al campo, per la prima volta in stagione si sono visti quei principi di gioco tanto cari al tecnico portoghese, con un Milan finalmente padrone del gioco, frizzante in fase offensiva, equilibrato tra i reparti. Un 3-0, quello maturato all'indomani del centesimo compleanno di San Siro, che porta le firme pesanti di tre dei giocatori esclusi dall'undici titolare contro il Benfica: Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, quest'ultimo partito dalla panchina anche stasera.

La gara si sblocca dopo meno di un quarto d'ora di gioco: lancio da quarterback di Pavlovic per Pulisic, che in corsa addomestica il pallone col destro e prende il tempo a Falcone calciando repentinamente col sinistro. Una perla quella dell'americano, che festeggia la sua prima da titolare in stagione interrompendo un digiuno realizzativo in rossonero che durava addirittura dal 28 dicembre 2025.

Il Lecce non sembra avere armi per poter far vacillare i rossoneri, che giocano in maniera più fluida rispetto alle prime uscite, trovando il raddoppio nella ripresa con un pregevole fraseggio tra Pulisic, Ramos e Rabiot, con il francese che chiude l'azione con bel sinistro sul primo palo. Il tris arriva al 73' con Moreira, che impiega solo 4 minuti a lasciare il segno, involandosi in contropiede e infilando tra le gambe l'incolpevole Falcone.

  • PAGELLE MILAN-LECCE

    Probabilmente la notizia più importante della serata per Amorim è il ritorno sul tabellino dei marcatori di Christian Pulisic (7,5), che segna un goal di classe pura e fa vedere che la gamba gira in modo brillante. Ottima prova anche per Rabiot (7), che fa da schermo, rifinisce e si fa trovare pronto anche all'appuntamento con il goal. Fulminante l'ingresso in campo di Moreira (7), che dimostra di poter essere un fattore anche a partita in corso. Tra i più positivi anche Saelemaekers (6,5), che ha dato vivacità alla trequarti, e un Gonçalo Ramos (6,5) che non ha trovato il goal ma ha impreziosito la sua gara con l'assist per il 2-0 di Rabiot.

    Nel Lecce malissimo Stulic (4,5), ingabbiato dalla difesa rossonera e mai in grado di farsi notare dalle parti di Maignan, e un Siebert (4,5) che ha sofferto tremendamente i movimenti di Ramos e Pulisic. Tra i pochi a salvarsi probabilmente il giovanissimo Esteban (6), che quanto meno ha cercato di battagliare con i centrali avversari con grande generosità.


    MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, De Winter 6, Pavlovic 7; Chukwueze 6 (87' Camarda sv), Modric 6,5 (76' Musah 6), Rabiot 7, Estupinan 6 (76' Bartesaghi 6); Pulisic 7,5 (69' Loftus-Cheek 5,5), Saelemaekers 6,5 (69' Moreira 7); Ramos 6,5. All Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone 6; Danilo Veiga 5, Gaspar 5, Siebert 4,5, Gallo 5,5; Coulibaly 5,5, Ilic 5 (70' Dramé 6), Maleh 5,5 (70' Ngom 6); Pierotti 5 (82' Ndri sv), Stulic 4,5 (46' Esteban 6), Monteiro 5 (70' Fatah 6). All. Di Francesco

    • Pubblicità

  • TABELLINO MILAN-LECCE

    MILAN-LECCE 3-0

    Marcatori: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira

    MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, De Winter 6, Pavlovic 7; Chukwueze 6 (87' Camarda sv), Modric 6,5 (76' Musah 6), Rabiot 7, Estupinan 6 (76' Bartesaghi 6); Pulisic 7,5 (69' Loftus-Cheek 5,5), Saelemaekers 6,5 (69' Moreira 7); Ramos 6,5. All Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone 6; Danilo Veiga 5, Gaspar 5, Siebert 4,5, Gallo 5,5; Coulibaly 5,5, Ilic 5 (70' Dramé 6), Maleh 5,5 (70' Ngom 6); Pierotti 5 (82' Ndri sv), Stulic 4,5 (46' Esteban 6), Monteiro 5 (70' Fatah 6). All. Di Francesco

    Arbitro: La Penna

    Ammoniti: Danilo Veiga

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