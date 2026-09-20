Milan-Lecce 3-0, pagelle e tabellino: Pulisic si sblocca con una magia, Rabiot è ovunque, l'ingresso di Moreira è fulminante, Stulic impalpabile

Probabilmente la notizia più importante della serata per Amorim è il ritorno sul tabellino dei marcatori di Christian Pulisic (7,5), che segna un goal di classe pura e fa vedere che la gamba gira in modo brillante. Ottima prova anche per Rabiot (7), che fa da schermo, rifinisce e si fa trovare pronto anche all'appuntamento con il goal. Fulminante l'ingresso in campo di Moreira (7), che dimostra di poter essere un fattore anche a partita in corso. Tra i più positivi anche Saelemaekers (6,5), che ha dato vivacità alla trequarti, e un Gonçalo Ramos (6,5) che non ha trovato il goal ma ha impreziosito la sua gara con l'assist per il 2-0 di Rabiot.

Nel Lecce malissimo Stulic (4,5), ingabbiato dalla difesa rossonera e mai in grado di farsi notare dalle parti di Maignan, e un Siebert (4,5) che ha sofferto tremendamente i movimenti di Ramos e Pulisic. Tra i pochi a salvarsi probabilmente il giovanissimo Esteban (6), che quanto meno ha cercato di battagliare con i centrali avversari con grande generosità.





MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, De Winter 6, Pavlovic 7; Chukwueze 6 (87' Camarda sv), Modric 6,5 (76' Musah 6), Rabiot 7, Estupinan 6 (76' Bartesaghi 6); Pulisic 7,5 (69' Loftus-Cheek 5,5), Saelemaekers 6,5 (69' Moreira 7); Ramos 6,5. All Amorim

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Danilo Veiga 5, Gaspar 5, Siebert 4,5, Gallo 5,5; Coulibaly 5,5, Ilic 5 (70' Dramé 6), Maleh 5,5 (70' Ngom 6); Pierotti 5 (82' Ndri sv), Stulic 4,5 (46' Esteban 6), Monteiro 5 (70' Fatah 6). All. Di Francesco