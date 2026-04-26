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Thuram Milan Juventus Serie AGetty Images
Simone Gambino

Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce

Serie A
Milan vs Juventus
Milan
Juventus

Il big match della 34esima giornata di Serie A finisce senza reti: nel primo tempo goal annullato a Thuram per fuorigioco, nella ripresa Saelemaekers fa tremare la traversa.

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Resta tutto aperto in zona Champions: a San Siro è 0-0 tra Milan e Juventus, un pareggio che non cambia le gerarchie in classifica e che può, a conti fatti, accontentare entrambe. Tanto equilibrio, molti duelli a centrocampo ma poche, vere occasioni da goal, per due squadre orientate principalmente a non concedere nulla all'avversario.

Nel primo tempo la Juventus trova la giocata vincente sull'asse Conceiçao-Thuram (due dei migliori tra i bianconeri), ma la rete del francese viene annullata, dopo check VAR, per una chiara posizione di fuorigioco di Khephren.

Nella ripresa è il Milan a rientrare più pimpante dagli spogliatoi e al 52' Saelemaekers, liberato da una bella giocata di Leao, colpisce la traversa. I cambi nel finale, con gli ingressi tra gli altri di Yildiz e Vlahovic, non cambiano il volto della partita. Il Milan perde dunque terreno dal Napoli, ora a +2, ma mantiene la Juventus a distanza di 3 punti: stesso distacco che i bianconeri hanno adesso di vantaggio sulla coppia Como-Roma.

  • PAGELLE MILAN

    Altro giro a vuoto per Christian Pulisic (5), che continua nel suo digiuno da goal che dura ormai dal 28 dicembre 2025: mai incisivo l'americano, poco partecipe anche lontano dall'area di rigore. Male anche Bartesaghi (5), che gioca 45 minuti in apnea, soffrendo ogni qual volta viene puntato da Conceicao.

    Tra i più pimpanti Saelamaekers (6,5), che sfiora il goal in occasione della traversa colpita ad inizio ripresa, mentre Leao (6) si accende a tratti. In difesa Tomori (6,5) e Pavlovic (6,5) si fanno apprezzare per un paio di interventi provvidenziali.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6,5, Gabbia 6, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6,5, Fofana 5,5 (66' Ricci 6), Modric 6 (80' Jashari sv), Rabiot 6, Bartesaghi 5 (46' Estupinan 5,5); Pulisic 5 (62' Fullkrug 6), Leao 6 (80' Nkunku sv). All. Allegri.

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  • PAGELLE JUVENTUS

    Minaccia costante sul versante di destra, Chico Conceiçao (6,5) è decisamente l'uomo più in palla tra i bianconeri: dal suo lato nascono tutte le occasioni più pericolose, come il goal annullato a Thuram per fuorigioco. Serata decisamente opposta per Boga (5), che invece incappa in una prova scialba, fumosa, poco lucida. Bene Kelly (6,5) in difesa e Thuram (6,5), che cala un po' nella ripresa dopo un gran primo tempo. David (6) lavora tanto per la squadra ma non ha praticamente mai l'opportunità di calciare verso la porta di Maignan.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6,5, Kelly 6,5; McKennie 6, Locatelli 5,5, Thuram 6,5 (71' Koopmeiners 6), Cambiaso 5,5 (71' Holm 6); Conceicao 6,5 (79' Zhegrova sv), Boga 5 (79' Yildiz sv); David 6 (87' Vlahovic sv). All. Spalletti.

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  • TABELLINO MILAN-JUVENTUS

    MILAN-JUVENTUS 0-0

    Marcatori:

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6,5, Gabbia 6, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6,5, Fofana 5,5 (66' Ricci 6), Modric 6 (80' Jashari sv), Rabiot 6, Bartesaghi 5 (46' Estupinan 5,5); Pulisic 5 (62' Fullkrug 6), Leao 6 (80' Nkunku sv). All. Allegri.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6,5, Kelly 6,5; McKennie 6, Locatelli 5,5, Thuram 6,5 (71' Koopmeiners 6), Cambiaso 5,5 (71' Holm 6); Conceicao 6,5 (79' Zhegrova sv), Boga 5 (79' Yildiz sv); David 6 (87' Vlahovic sv). All. Spalletti.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli

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