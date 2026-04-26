Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce

Resta tutto aperto in zona Champions: a San Siro è 0-0 tra Milan e Juventus, un pareggio che non cambia le gerarchie in classifica e che può, a conti fatti, accontentare entrambe. Tanto equilibrio, molti duelli a centrocampo ma poche, vere occasioni da goal, per due squadre orientate principalmente a non concedere nulla all'avversario.

Nel primo tempo la Juventus trova la giocata vincente sull'asse Conceiçao-Thuram (due dei migliori tra i bianconeri), ma la rete del francese viene annullata, dopo check VAR, per una chiara posizione di fuorigioco di Khephren.

Nella ripresa è il Milan a rientrare più pimpante dagli spogliatoi e al 52' Saelemaekers, liberato da una bella giocata di Leao, colpisce la traversa. I cambi nel finale, con gli ingressi tra gli altri di Yildiz e Vlahovic, non cambiano il volto della partita. Il Milan perde dunque terreno dal Napoli, ora a +2, ma mantiene la Juventus a distanza di 3 punti: stesso distacco che i bianconeri hanno adesso di vantaggio sulla coppia Como-Roma.