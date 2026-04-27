Milan-Juventus il manifesto della pochezza del calcio italiano? La Roma fa bene ad affidarsi completamente a Gasperini? La corsa Champions è davvero ancora aperta? Il 3X3 di GOAL

Marco Trombetta - Milan-Juventus è stata una delle partite più brutte dell'anno. In realtà ormai è diventato un vero e proprio classico della noia, con cinque 0-0 negli ultimi sei confronti ufficiali e con i rossoneri che non fanno un goal alla Juve dal 2023.

Uno spettacolo francamente imbarazzante fra due delle squadre che dovrebbero rappresentarci a livello europeo e mondiale. Tra due squadre che si stanno giocando un posto in Champions League e che hanno preferito non farsi del male a vicenda, senza metterci un pizzico di voglia, un pizzico di personalità, perché al netto degli interessi di classifica stiamo parlando comunque di Milan-Juventus. Partite che un tempo avevano un'importanza a parte, partite che si giocavano per vincere, senza nessun tipo di calcolo, per la storia, per i tifosi che le aspettano anno dopo anno.

Milan-Juve non può e non deve offrirci una roba del genere. Francamente è triste e purtroppo ormai ci rappresenta. Ma un posto in Champions, ormai, per le nostre squadre, è quasi più importante di un trofeo, quindi figuriamoci di una partita, anche se parliamo di una partita che storicamente non è mai come tutte le altre e che dovrebbe regalarci emozioni diverse.

Quindi, in soldoni, chi ieri sera a un certo punto ha preso il telecomando switchando su una serie tv o un film... ha tutta la mia stima. Un Milan-Juve così non ce lo meritiamo.