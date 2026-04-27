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Marco Trombetta,Lelio Donato e Alessandro De Felice

Milan-Juventus il manifesto della pochezza del calcio italiano? La Roma fa bene ad affidarsi completamente a Gasperini? La corsa Champions è davvero ancora aperta? Il 3X3 di GOAL

Opinion
Serie A
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Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A: la noia di Milan-Juventus, la scelta della Roma di puntare tutto su Gasperini e la corsa Champions.

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  • Milan-Juventus il manifesto della pochezza del calcio italiano?
  • La Roma fa bene ad affidarsi completamente a Gasperini?
  • La corsa Champions è davvero ancora aperta?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Alessandro De Felice, Marco Trombetta e Lelio Donato dopo l'ultima giornata di Serie A.

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-JUVENTUSAFP

    Milan-Juventus il manifesto della pochezza del calcio italiano?

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  • "Chiunque abbia messo un film o una serie tv... ha la mia stima"

    Marco Trombetta - Milan-Juventus è stata una delle partite più brutte dell'anno. In realtà ormai è diventato un vero e proprio classico della noia, con cinque 0-0 negli ultimi sei confronti ufficiali e con i rossoneri che non fanno un goal alla Juve dal 2023.

    Uno spettacolo francamente imbarazzante fra due delle squadre che dovrebbero rappresentarci a livello europeo e mondiale. Tra due squadre che si stanno giocando un posto in Champions League e che hanno preferito non farsi del male a vicenda, senza metterci un pizzico di voglia, un pizzico di personalità, perché al netto degli interessi di classifica stiamo parlando comunque di Milan-Juventus. Partite che un tempo avevano un'importanza a parte, partite che si giocavano per vincere, senza nessun tipo di calcolo, per la storia, per i tifosi che le aspettano anno dopo anno.

    Milan-Juve non può e non deve offrirci una roba del genere. Francamente è triste e purtroppo ormai ci rappresenta. Ma un posto in Champions, ormai, per le nostre squadre, è quasi più importante di un trofeo, quindi figuriamoci di una partita, anche se parliamo di una partita che storicamente non è mai come tutte le altre e che dovrebbe regalarci emozioni diverse.

    Quindi, in soldoni, chi ieri sera a un certo punto ha preso il telecomando switchando su una serie tv o un film... ha tutta la mia stima. Un Milan-Juve così non ce lo meritiamo.

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  • Gasperini Bologna Roma 25042026Getty Images

    La Roma fa bene ad affidarsi completamente a Gasperini?

  • "Guerra difficile da capire, i pieni poteri possono diventare pericolosi"

    Lelio Donato - Le ultime settimane della Roma sono state paradossali, frutto di una guerra intestina difficile da capire almeno per chi non vive da vicino Trigoria.

    Un deciso intervento della famiglia Friedkin era necessario, considerato anche come la stagione dei giallorossi non sia affatto finita. La Roma, infatti, si sta giocando il quarto posto che sarebbe vitale per il prossimo futuro.
    Futuro di cui farà parte sicuramente Gian Piero Gasperini. L'attuale tecnico, non c'è alcun dubbio, è uscito notevolmente rafforzato dallo scontro con Claudio Ranieri. E questa potrebbe essere una buona notizia considerati i risultati ottenuti dal Gasp quando ha avuto pieni poteri o quasi prima al Genoa e poi all'Atalanta.

    Dall'altro canto in vista della prossima stagione gli alibi a disposizione dell'allenatore, nel caso in cui i risultati non dovessero essere all'altezza delle aspettative, diminuirebbero notevolmente specie se dopo Ranieri come sembra saluterà anche l'altro 'nemico' Massara.

    Gasperini di fatto ha chiesto e ottenuto una fiducia illimitata non solo sul campo ma anche fuori, dove vuole incidere in sede di mercato, settore giovanile e scelta dello staff medico. Molto più di un allenatore insomma ma un vero e proprio manager alla Ferguson. Anzi, alla Gasperson, come è stato spesso ribattezzato ai tempi dell'Atalanta.

    Roma però non è Bergamo e neppure Genova. Il rischio che i pieni poteri si ritorcano contro Gasperini tra qualche mese è alto. La speranza dei tifosi giallorossi è ovviamente che questo non accada ma a dire se le scelta dei Friedkin tra Ranieri e Gasperini sia stata quella giusta sarà come sempre solo il tempo.

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  • Nico Paz Diao ComoGetty Images

    La corsa Champions è davvero ancora aperta?

  • "Milan e Juve vicine al traguardo, rimpianti Como"

    Alessandro De Felice - Quattro squadre in corsa per due posti, o meglio tre. Sì, perché con il pari contro la Juventus il Milan di Allegri ha ipotecato la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Le sconfitte con Lazio, Napoli e Udinese non solo avevano allontanato definitivamente i rossoneri dalla vetta, ma hanno messo in discussione il posto in Champions dei rossoneri.

    Con sei punti di vantaggio sull’accoppiata Roma-Como e un calendario alla portata, il ‘Diavolo’ ha nelle mani il proprio destino. A differenza delle squadre di Fabregas e Gasperini, che dovranno giocarsi le proprie chance fino all’ultimo sperando nel passo falso della Juventus. I lariani hanno sprecato il vantaggio nel trittico Udinese-Inter-Sassuolo, scivolando alle spalle dei bianconeri di Spalletti.

    La Roma, invece, non è riuscita a trovare la continuità necessaria per lo sprint decisivo. Entrambe ora hanno all’orizzonte sfide insidiose - in particolare la Roma, che dovrà vedersela contro la Fiorentina e alla penultima contro la Lazio nel derby. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere un successo di Fabregas sul Napoli, che potrebbe davvero rimettere in gioco i lariani. Uno scenario possibile. Giallorossi e Como, però devono guardare alla Juventus, che dopo aver superato indenne l’ostacolo Milan ora ha tutte le carte in regola per arrivare al traguardo: i prossimi 180 minuti saranno decisivi, coni bianconeri che determineranno se la corsa Champions è davvero aperta.

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