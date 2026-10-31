Milan-Inter 3-1, pagelle e tabellino: Moreira mostruoso, Rabiot e Pavlovic giganteggiano, Maignan provvidenziale, Carlos Augusto disorientato, Thuram non punge

Una notte di Halloween da incubo per l'Inter: lo scherzetto di Amorim a Chivu è di quelli che non ti aspetti, con il Milan che domina e si aggiudica il primo derby ufficiale della stagione. Un 3-1 che rilancia le quotazioni del tecnico portoghese e che può costare la vetta all'Inter, in attesa del risultato della Lazio, impegnata domani contro il Cagliari.

Inter che si presenta al derby con un inedito 3-4-2-1, con il solo Thuram davanti, contro un Milan che recupera, rispetto al match contro il Bologna, tre elementi chiave come Rabiot, Moreira e Gila. L'approccio del Diavolo alla partita è sorprendente, per intensità e qualità, e dopo 4 minuti produce il goal del vantaggio: Moreira disorienta Carlos Augusto sulla destra e scodella in mezzo per Pulisic, che di testa infila Martinez per l'1-0. L'Inter, colpita a freddo, fatica a prendere le misure ai rossoneri, che al 10' raddoppiano: corner di Moreira, Rabiot si libera dalla marcatura venendo incontro al compagno e con un tiro-cross beffa Martinez sul palo più lontano.

La squadra di Amorim domina ma col passare dei minuti l'Inter guadagna terreno, soprattutto grazie agli strappi di Spence sulla destra, e riesce a tornare in partita con un colpo di testa di Bastoni sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli uomini di Chivu sfiorano il pareggio poi con lo stesso Spence, il cui sinistro viene neutralizzato da un intervento miracoloso di Maignan, ma il primo tempo si chiude con il tris del Milan, firmato da Moreira con una pennellata d'autore su punizione.

Chivu insiste cercando la densità a centrocampo e tenendo in panchina Bonny e Pio Esposito, ma l'Inter non riesce a produrre grossi pericoli alla porta di Maignan. Al 74' l'episodio che può riaprire la partita: Guida vede un tocco di mano di Gila in area e indica il dischetto, ma dopo check VAR il rigore viene giustamente revocato, dato che il pallone va a sbattere sul petto dello spagnolo, senza alcuna infrazione. A nulla porta l'ingresso, tardivo, di Bonny e Pio Esposito, gettati nella mischia nel finale da un Chivu che probabilmente ripenserà a lungo alle scelte di formazione di questo derby.