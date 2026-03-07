Milan-Inter, la partita dei duelli: dalla regia di Modric e Calhanoglu e la velocità di Leao alle fasce e il fattore Dimarco, dove si può decidere il derby

Le differenze tra Milan e Inter emergono anche dallo stile di gioco.

Secondo i dati di Soccerment, l’Inter tende a mantenere il possesso e a dominare il terzo offensivo del campo, utilizzando molti cross e meno dribbling rispetto al Milan. La squadra rossonera invece ha meno possesso e meno dominio territoriale, basando gran parte della propria produzione offensiva sulle ripartenze.

Sebbene l’Inter produca più ‘expected goals’ anche in contropiede, in percentuale sul totale dell’attacco le transizioni rapide sono più importanti per il Milan. Questo porta la squadra di Allegri ad avere un valore medio di xG per tiro più alto, perché spesso arriva alla conclusione quando la difesa avversaria è disorganizzata. Una situazione che rientra perfettamente nell’idea tattica dell’allenatore rossonero: abbassarsi, aspettare e poi colpire negli spazi.

Anche in fase difensiva emergono differenze. Il Milan ha subito meno goal su azione, mentre l’Inter ha concesso meno tiri e meno expected goals.

La principale differenza riguarda il rendimento dei portieri: il Milan ha registrato un saldo di +4,7 goal evitati grazie agli interventi di Maignan, mentre l’Inter ha un dato opposto di -4,3 legato alle prestazioni di Sommer.

Il Milan inoltre ha il miglior dato della Serie A per xG medio per tiro concesso agli avversari, segno di una difesa che riesce a limitare la qualità delle conclusioni. Senza palla i rossoneri adottano un atteggiamento molto conservativo, tra i meno aggressivi del campionato per intensità di pressing, preferendo restare bassi e proteggere l’area di rigore. L’Inter invece è più aggressiva sia nel pressing sia nella riaggressione dopo la perdita del pallone.