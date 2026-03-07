Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Modric CalhanogluGetty Images
Alessandro De Felice

Milan-Inter, la partita dei duelli: dalla regia di Modric e Calhanoglu e la velocità di Leao alle fasce e il fattore Dimarco, dove si può decidere il derby

A San Siro la sfida può decidersi nei confronti individuali: regia, corsie esterne e rendimento dei portieri tra i fattori chiave del derby di Milano.

Pubblicità

Un derby che vale molto più di tre punti. Un sfida che rappresenta uno snodo Scudetto

Milan-Inter torna a San Siro domani con una sfida che può incidere anche sulla classifica, con almeno dieci punti di distacco tra le due squadre ma con la rivalità cittadina capace da sempre di cambiare equilibri e prospettive. 

Massimiliano Allegri vuole tenere vive le ambizioni scudetto del Milan, mentre Cristian Chivu punta a chiudere definitivamente i giochi, in una partita che storicamente vive di dettagli e duelli individuali. 

  • DUE FILOSOFIE OPPOSTE

    Le differenze tra Milan e Inter emergono anche dallo stile di gioco. 

    Secondo i dati di Soccerment, l’Inter tende a mantenere il possesso e a dominare il terzo offensivo del campo, utilizzando molti cross e meno dribbling rispetto al Milan. La squadra rossonera invece ha meno possesso e meno dominio territoriale, basando gran parte della propria produzione offensiva sulle ripartenze.

    Sebbene l’Inter produca più ‘expected goals’ anche in contropiede, in percentuale sul totale dell’attacco le transizioni rapide sono più importanti per il Milan. Questo porta la squadra di Allegri ad avere un valore medio di xG per tiro più alto, perché spesso arriva alla conclusione quando la difesa avversaria è disorganizzata. Una situazione che rientra perfettamente nell’idea tattica dell’allenatore rossonero: abbassarsi, aspettare e poi colpire negli spazi.

    Anche in fase difensiva emergono differenze. Il Milan ha subito meno goal su azione, mentre l’Inter ha concesso meno tiri e meno expected goals. 

    La principale differenza riguarda il rendimento dei portieri: il Milan ha registrato un saldo di +4,7 goal evitati grazie agli interventi di Maignan, mentre l’Inter ha un dato opposto di -4,3 legato alle prestazioni di Sommer.

    Il Milan inoltre ha il miglior dato della Serie A per xG medio per tiro concesso agli avversari, segno di una difesa che riesce a limitare la qualità delle conclusioni. Senza palla i rossoneri adottano un atteggiamento molto conservativo, tra i meno aggressivi del campionato per intensità di pressing, preferendo restare bassi e proteggere l’area di rigore. L’Inter invece è più aggressiva sia nel pressing sia nella riaggressione dopo la perdita del pallone.

    • Pubblicità

  • LA REGIA DEL DERBY: MODRIC VS CALHANOGLU

    Il cuore della partita passerà dal centrocampo, dove si affrontano due registi che rappresentano la guida tecnica delle rispettive squadre: Luka Modric e Hakan Calhanoglu

    Il derby è anche una sfida di cervelli e di leadership, con due giocatori che incarnano storie diverse ma con lo stesso peso nella costruzione del gioco.

    Modric rappresenta una parte della storia del calcio degli ultimi vent’anni e a quarant’anni resta il giocatore di movimento più utilizzato da Allegri con 2186 minuti stagionali e 25 presenze da titolare su 27 partite.

    Calhanoglu invece è diventato negli anni una figura centrale proprio nei derby milanesi. A San Siro ha giocato otto stracittadine con il Milan e diciassette con l’Inter. La sua stagione è stata segnata da diversi problemi fisici e, durante la serie di otto vittorie consecutive dei nerazzurri guidati da Chivu, ha saltato sei partite disputando appena un’ora complessiva tra Juventus e Genoa, gara in cui è tornato anche al goal. Ora è pronto a riprendere la regia dal primo minuto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I PORTIERI MAIGNAN E SOMMER

    Tra i pochi duelli che sembrano già indirizzati, c’è quello tra i portieri. Per età, rendimento e impatto sulle partite Mike Maignan appare oggi a un livello superiore rispetto a Yann Sommer.

    Il dato dei goal evitati fotografa la stagione dei due estremi difensori: il portiere del Milan ha contribuito a salvare la squadra in diverse occasioni, mentre il rendimento del numero uno nerazzurro è stato meno brillante.

    In una partita che storicamente vive di episodi, anche la differenza tra i due portieri può diventare decisiva.

  • LE CORSIE LATERALI: DIMARCO, DUMFRIES E SAELEMAEKERS

    Un altro confronto importante riguarda le fasce. Federico Dimarco sta vivendo una stagione di altissimo livello e il suo rendimento ed è considerato come uno dei migliori non solo in Italia ma anche in Europa.

    Sul lato rossonero invece Allegri punta sulla soluzione Alexis Saelemaekers, che rappresenta una soluzione dinamica. 

    Le corsie laterali possono diventare uno dei punti chiave della partita, soprattutto considerando l’uso frequente dei cross da parte dell’Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I DUELLI A CENTROCAMPO: RABIOT, BARELLA E ZIELINSKI

    Nel cuore della mediana il derby propone altri confronti diretti. 

    Tra questi spicca quello tra Adrien Rabiot e Piotr Zielinski, considerato emblematico delle diverse idee di gioco dei due allenatori. 

    Da una parte corsa, fisicità e inserimenti senza palla, dall’altra qualità tecnica, gestione dei tempi e capacità di trovare la porta con il tiro da fuori.

    Un altro confronto riguarda Nicolò Barella e Youssouf Fofana, con il centrocampista rossonero in crescita nelle ultime settimane mentre il rendimento del nerazzurro ha attraversato una fase meno brillante.

  • L’ATTACCO E IL TALENTO: LEAO CONTRO THURAM

    Il confronto simbolo della partita riguarda invece l’attacco, dove Rafael Leao e Marcus Thuram rappresentano i giocatori di maggior talento e imprevedibilità delle due squadre.

    Il portoghese, spesso criticato ma ancora decisivo, convive da tempo con un fastidio muscolare ma in 1461 minuti stagionali ha realizzato 10 goal e 2 assist risultando il giocatore più determinante del Milan. 

    Thuram invece sta vivendo la stagione più complicata da quando è arrivato a Milano, ma resta comunque a quota 12 goal e 5 assist con un minutaggio più alto, pari a 2117 minuti.

    Giocatori capaci di cambiare l’inerzia di una partita con uno strappo o una giocata individuale, entrambi arrivano alla sfida lontani dalla condizione migliore: per questo il loro impatto può diventare uno degli elementi decisivi in una sfida ricca di duelli.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0