Milan-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Dimarco è sempre un fattore, Nkunku rigorista, Chukwueze non convince a tutta fascia, Leao volenteroso

Il primo derby dell'anno tra Milan e Inter finisce in parità: a Perth è 1-1, in virtù delle reti di Dimarco e Nkunku (su rigore).

Partita dai ritmi blandi e dalle poche emozioni: nel primo tempo, al 18', il Milan va vicino al vantaggio con Musah, servito a rimorchio da Loftus-Cheek, che colpisce in pieno il palo alla destra di Martinez. Col passare dei minuti l'Inter prende in mano il pallino del gioco e ad inizio ripresa sblocca la partita con il solito Dimarco, che anticipa Chukwueze deviando in porta da pochi passi un traversone basso di Barella.

I cambi rivoluzionano le due squadre, c'è spazio, tra gli altri, per Gonçalo Ramos, all'esordio assoluto in rossonero, ma anche per un Leao apparso volenteroso di mettersi in evidenza. E all'84' il Milan trova il pareggio: il contatto tra Carlos Augusto e Nkunku viene giudicato punibile con il calcio di rigore dall'arbitro, e il francese, dal dischetto, non sbaglia.

Nel finale una super parata di Torriani nega il 2-1 a Mkhitaryan, pericolosissimo con un gran destro da fuori.