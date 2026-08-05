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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Milan-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Dimarco è sempre un fattore, Nkunku rigorista, Chukwueze non convince a tutta fascia, Leao volenteroso

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Milan vs Inter
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A Perth finisce 1-1 il primo derby stagionale tra Milan e Inter: vantaggio dei nerazzurri siglato da Dimarco, su assist di Barella; pareggio dei rossoneri su rigore con Nkunku.

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Il primo derby dell'anno tra Milan e Inter finisce in parità: a Perth è 1-1, in virtù delle reti di Dimarco e Nkunku (su rigore).

Partita dai ritmi blandi e dalle poche emozioni: nel primo tempo, al 18', il Milan va vicino al vantaggio con Musah, servito a rimorchio da Loftus-Cheek, che colpisce in pieno il palo alla destra di Martinez. Col passare dei minuti l'Inter prende in mano il pallino del gioco e ad inizio ripresa sblocca la partita con il solito Dimarco, che anticipa Chukwueze deviando in porta da pochi passi un traversone basso di Barella.

I cambi rivoluzionano le due squadre, c'è spazio, tra gli altri, per Gonçalo Ramos, all'esordio assoluto in rossonero, ma anche per un Leao apparso volenteroso di mettersi in evidenza. E all'84' il Milan trova il pareggio: il contatto tra Carlos Augusto e Nkunku viene giudicato punibile con il calcio di rigore dall'arbitro, e il francese, dal dischetto, non sbaglia.

Nel finale una super parata di Torriani nega il 2-1 a Mkhitaryan, pericolosissimo con un gran destro da fuori.

  • PAGELLE MILAN

    Test non superato: Chukwueze (5) a tutta fascia non convince, si fa apprezzare per qualche spunto in fase offensiva ma sul giudizio pesa la mancata copertura sul goal di Dimarco. Male anche Estupinan (5,5), che Amorim vuole valutare in questi giorni prima di decidere definitivamente sul suo futuro, così come Camarda (5), mai in grado di rendersi pericoloso sotto porta.

    Leao (6) entra in maniera positiva, ha voglia di mettersi in evidenza e su un bell'uno-due con Ramos costringe Provedel ad una bella uscita.

    Il migliore tra i rossoneri è Torriani (6,5), che si supera nel finale con un gran intervento per negare il goal-vittoria a Mkhitaryan.

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  • PAGELLE INTER

    Già in forma-campionato il duo Barella (6,5)-Dimarco (7), che confeziona la rete del momentaneo 1-0 trasformando in realtà un'azione disegnata probabilmente sulle lavagnette di Chivu e del suo staff.

    Diouf (6) meglio di Luis Henrique (5,5), ma sulla fascia destra serve qualcosa in più per non far rimpiangere Dumfries. Pio Esposito (5,5) ancora un po' imballato: tra gli attaccanti il più pericoloso è il giovane Lavelli (6).

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  • TABELLINO MILAN-INTER

    MILAN-INTER 1-1

    Marcatori: 53' Dimarco, 84' Nkunku (rig.)

    MILAN (3-4-2-1): Torriani 6,5; Tomori 5,5 (63' De Winter 6), Gabbia 5,5 (63' Terracciano 6), Pavlovic 6 (63' Vladimirov 6); Chukwueze 5 (63' Saelemaekers 6), Musah 5,5 (63' Jashari 6), Fofana 5,5 (63' Modric 6), Bartesaghi 6 (46' Estupinan 5,5); Loftus-Cheek 6 (63' Leao 6), Cisse 6 (46' Nkunku 6,5); Camarda 5 (63' Ramos 6). All. Amorim

    INTER (3-5-2): Martinez 6 (70' Provedel 6,5); Pavard 6,5 (76' Bovio 6), Bisseck 6,5, Bastoni 6 (70' Carlos Augusto 5,5); Diouf 6 (70' Luis Henrique 5,5), Barella 6,5 (70' Calhanoglu 6), Stankovic 6 (46' Mkhitaryan 6,5), Zielinski 6 (70' Frattesi 6), Dimarco 7 (80' Maye sv); Iddrissou 5,5 (46' Lavelli 6), Esposito 5,5 (70' Bonny 5,5). All. Chivu

    Arbitro: Keevers

    Ammoniti: Bisseck, Estupinan

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