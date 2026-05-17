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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Milan in Champions League se: cosa serve contro il Cagliari all'ultima giornata e le combinazioni con i risultati di Roma, Juventus e Como

Serie A
Milan
Milan vs Cagliari

Il Milan si è rilanciato pesantemente nella corsa alla Champions League vincendo a Genova, e ora vuole completare l'opera negli ultimi 90 minuti: cosa serve alla squadra di Allegri.

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Il Milan si è rilanciato proprio nella partita che non avrebbe potuto sbagliare per nessun motivo al mondo: ha battuto 2-1 il Genoa in casa sua, si è tenuto saldamente ancorato alla zona Champions League e ora avrà il destino nelle proprie mani.

La squadra di Massimiliano Allegri affronterà all'ultima giornata il Cagliari, già salvo, per provare a centrare il pass per la competizione europea più importante. Il tutto nel contesto di un'avvincente lotta a quattro con la Roma, la Juventus e il Como, tutte ancora in corsa.

Cosa servirà al Milan per andare in Champions League negli ultimi 90 minuti? Le combinazioni con i risultati delle tre concorrenti.

  • LA CLASSIFICA

    Questa è la classifica della Serie A per quanto riguarda le squadre coinvolte nella lotta Champions:

    3. Milan 70

    4. Roma 70

    5. Como 68

    6. Juventus 68

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  • COSA SERVE AL MILAN PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE

    Il Milan chiude nelle prime quattro se:

    -Vince a prescindere dagli altri risultati

    -Pareggia ma non chiude a pari punti al quarto posto o con Juventus e Como, oppure solo con la Juventus

    -Perde, la Roma perde e almeno una tra Juventus e Como non vince

    -Perde e sia il Como che la Juventus non vincono

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  • COSA SUCCEDE SE MILAN E JUVENTUS CHIUDONO QUARTE A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di vittoria della Juventus, pareggio del Milan, vittoria della Roma e mancata vittoria del Como:

    Juventus 2

    Milan 2

    Si andrà a guardare la differenza reti generale (attualmente Juve +27, Milan +19).

  • COSA SUCCEDE SE MILAN E ROMA CHIUDONO QUARTE A 70

    L'unico scenario in cui Milan e Roma potranno chiudere al quarto posto è la sconfitta di entrambe e la vittoria di una sola tra Juventus e Como. In questo caso si andrebbe a guardare la classifica degli scontri diretti tra rossoneri e giallorossi:

    Milan 4

    Roma 1

    MILAN QUALIFICATO

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  • COSA SUCCEDE SE MILAN E COMO CHIUDONO QUARTE A 71

    Milan e Como possono chiudere al quarto posto con 71 punti in caso di pari rossonero, vittoria lariana, mancata vittoria della Juventus e vittoria della Roma. Questa sarebbe la classifica degli scontri diretti tra Milan e Como:

    Milan 4

    Como 1

    MILAN QUALIFICATO

  • COSA SUCCEDE SE MILAN, JUVENTUS E ROMA CHIUDONO A 71

    Questa sarebbe la classifica degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti al quarto posto di Milan, Juventus e Roma a quota 71 (vittoria della Juve, pareggio di Milan e Roma, mancata vittoria del Como):

    Juventus 6 punti

    Milan 6 punti

    Roma 2 punti

    MILAN QUALIFICATO

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  • COSA SUCCEDE SE MILAN, JUVENTUS E COMO CHIUDONO A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di vittoria della Juventus, pareggio del Milan, vittoria del Como e vittoria o sconfitta della Roma, con arrivo al terzo o quarto posto di Milan, Juve e Como:

    Como 7

    Milan 6

    Juventus 2

    MILAN QUALIFICATO (se la Roma perde e chiude a 70)

    MILAN NON QUALIFICATO (se la Roma vince e chiude a 73)

  • COSA SUCCEDE SE MILAN, COMO E ROMA CHIUDONO A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di pareggio del Milan e della Roma, vittoria del Como e mancata vittoria della Juventus:

    Milan 8

    Como 4

    Roma 4

    MILAN QUALIFICATO

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  • COSA SUCCEDE SE MILAN, JUVENTUS, ROMA E COMO CHIUDONO A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di arrivo a quattro al quarto posto, dunque con vittoria di Juventus e Como e pareggio di Milan e Roma:

    Como 10

    Milan 10

    Juventus 6

    Roma 5

    MILAN QUALIFICATO

Serie A
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