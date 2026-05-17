Milan in Champions League se: cosa serve contro il Cagliari all'ultima giornata e le combinazioni con i risultati di Roma, Juventus e Como

Il Milan si è rilanciato proprio nella partita che non avrebbe potuto sbagliare per nessun motivo al mondo: ha battuto 2-1 il Genoa in casa sua, si è tenuto saldamente ancorato alla zona Champions League e ora avrà il destino nelle proprie mani.

La squadra di Massimiliano Allegri affronterà all'ultima giornata il Cagliari, già salvo, per provare a centrare il pass per la competizione europea più importante. Il tutto nel contesto di un'avvincente lotta a quattro con la Roma, la Juventus e il Como, tutte ancora in corsa.

Cosa servirà al Milan per andare in Champions League negli ultimi 90 minuti? Le combinazioni con i risultati delle tre concorrenti.