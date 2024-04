Milan in Champions League 2024-25, quale fascia al sorteggio di agosto? Non sarà testa di serie

Dopo la matematica qualificazione dell'Inter, il Milan è la squadra italiana più vicina ad ottenere il pass per il torneo europeo 24/25.

L'Inter di Simone Inzaghi giocherà la Champions League 2024/2025. La formazione nerazzurra, infatti, si è qualificata al rinnovato torneo europeo come prima rappresentante italiana dopo la vittoria del 30esimo turno di Serie A contro l'Empoli.

Dietro l'Inter, ora, la favorita per raggiungere la Champions come seconda qualificata è il Milan di Pioli, davanti a Juventus, Bologna, Atalanta e Roma in graduatoria.

Eliminata ai gironi del torneo 2023/2024, il Milan è retrocesso in Europa League. Dopo aver superato i preliminari e gli ottavi, nei quarti di finale il team rossonero sfida la Roma con l'obiettivo di conquistare nuovi punti ranking utili per l'eventuale qualificazione alla Champions.