Milan, il fattore Allegri (e Leao) sul 9 del futuro: piace Kean, cosa filtra con la Fiorentina

Il Milan continua a proseguire nella preparazione della prossima stagione. Un'annata sportiva che, nei pensieri di Via Aldo Rossi, coinciderà con il ritorno in Champions League grazie all'ottimo percorso che la formazione guidata da Massimiliano Allegri - reduce dal successo nel Derby contro l'Inter per 1-0 - sta compiendo nell'attuale campionato di Serie A, che vede i rossoneri a -7 dai nerazzurri in vetta alla graduatoria.
Ma in vista della stagione 2026/27, il Milan vuole risolvere la questione relativa al numero 9 del futuro.