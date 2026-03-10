Milan, il fattore Allegri (e Leao) sul 9 del futuro: piace Kean, cosa filtra con la Fiorentina

Non è una novità che nella lista delle preferenze del club meneghino ci sia sempre Moise Kean, attaccante della Fiorentina. Non è un mistero che nelle riunioni di mercato di questi mesi tra la dirigenza e lo staff tecnico, il profilo del centravanti azzurro sia sempre stato nominato dalla varie parti in causa.

Sappiamo, anche a seconda di quanto raccontato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, che Kean fosse un profilo che piaceva al Milan già in quel di gennaio: tuttavia, la società viola ha fatto capire come il calciatore fosse troppo importante - data anche una pericolosa situazione di classifica, che vede i toscani in lotta per non retrocedere e con un solo punto di vantaggio sulla terzultima posizione occupata dalla Cremonese - per le sorti del club e che avrebbe concluso la sua stagione in quel di Firenze.