Milan, il casting per la panchina entra nel vivo: Rangnick chiede pieni poteri e lancia Jaissle, nuovi contatti con Pochettino e Glasner e Iraola in corsa

Parallelamente continua a restare viva la candidatura di Mauricio Pochettino. La Gazzetta dello Sport riferisce che dopo un primo confronto avvenuto la scorsa settimana con Giorgio Furlani, nelle ultime ore Cardinale ha avuto una nuova videocall con il commissario tecnico degli Stati Uniti.

L’allenatore argentino, 54 anni, porta in dote esperienze di alto livello alla guida di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea. Il suo nome piace particolarmente a Cardinale e rappresenta una delle opzioni più concrete nel casting rossonero.

Intervenendo davanti ai giornalisti al National Training Center della federazione americana vicino ad Atlanta, Pochettino ha negato contatti diretti con il Milan, ma ha lasciato aperta la porta a possibili interlocuzioni tra i suoi rappresentanti e il club.

Il tecnico ha dichiarato che il suo contratto con gli Stati Uniti scadrà dopo il Mondiale di luglio e ha ribadito di essere attualmente concentrato sull’incarico federale. Lo stesso allenatore ha inoltre confermato di aver già affrontato con il CEO della federazione statunitense JT Batson il tema di un eventuale rinnovo.

La candidatura di Pochettino sarebbe sostenuta direttamente da Cardinale anche per rafforzare ulteriormente il legame del brand Milan con il mercato statunitense.