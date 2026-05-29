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AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Milan, il casting per la panchina entra nel vivo: Rangnick chiede pieni poteri e lancia Jaissle, nuovi contatti con Pochettino e Glasner e Iraola in corsa

Serie A
Milan

Dopo la rivoluzione societaria, il Milan valuta il modello Rangnick per l’area tecnica mentre proseguono i contatti con Pochettino: restano vive le piste Jaissle, Glasner e Iraola.

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Il nuovo Milan è entrato in una fase decisiva della propria ricostruzione dopo i recenti cambiamenti ai vertici del club.

Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stanno lavorando alla definizione del nuovo assetto dirigenziale e tecnico, con l’obiettivo di individuare rapidamente amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore.

Sul tavolo emergono due direttrici principali: una legata alla figura di Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico dell’Austria, e l’altra che conduce a Mauricio Pochettino, oggi alla guida della nazionale statunitense.

  • RANGNICK AL CENTRO DEL PROGETTO ROSSONERO

    Nei giorni scorsi Cardinale e Ibrahimovic hanno incontrato Ralf Rangnick a Vienna per discutere di un possibile ingresso del tecnico tedesco nell’area sportiva rossonera. L’attuale ct dell’Austria avrebbe preso alcuni giorni per valutare la proposta.

    L’ipotesi allo studio vedrebbe Rangnick nel ruolo di responsabile dell’area tecnica con ampi poteri decisionali.

    Il tecnico tedesco avrebbe chiesto carta bianca nella definizione dell’intero organigramma sportivo, dalla scelta del direttore sportivo a quella dell’allenatore, fino all’organizzazione del settore giovanile.

    Un modello gestionale che richiama la sua esperienza nel progetto Red Bull tra Lipsia e Salisburgo, basata sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla sostenibilità economica.

    Resta però un nodo temporale. Rangnick sarà impegnato con la nazionale austriaca almeno fino alla fine di giugno per il Mondiale, situazione che potrebbe costringere il Milan a pianificare parte della riorganizzazione e del mercato a distanza.

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  • JAISSLE FAVORITO CON RANGNICK

    Qualora l’operazione Rangnick andasse in porto, il primo nome per la panchina sarebbe quello di Matthias Jaissle.

    Il 38enne tecnico tedesco dell’Al Ahli è il profilo preferito dell’ex dirigente Red Bull, che lo ha allenato ai tempi dell’Hoffenheim.

    Jaissle si è distinto negli ultimi anni per un calcio aggressivo, verticale e ad alta intensità. Ha conquistato due Champions League asiatiche consecutive con l’Al Ahli, squadra nella quale milita l’ex milanista Franck Kessie.

    Il suo stile, fondato su pressing, transizioni rapide e ritmi elevati, incarni perfettamente la filosofia calcistica sviluppata da Rangnick.

    Il tecnico è legato al club saudita da un contratto fino al 2027 e sarebbe molto interessato all’opportunità di trasferirsi al Milan, ma per il passaggio sulla panchina rossonera servirebbe un accordo economico con la società saudita.

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  • NUOVI CONTATTI MILAN-POCHETTINO

    Parallelamente continua a restare viva la candidatura di Mauricio Pochettino. La Gazzetta dello Sport riferisce che dopo un primo confronto avvenuto la scorsa settimana con Giorgio Furlani, nelle ultime ore Cardinale ha avuto una nuova videocall con il commissario tecnico degli Stati Uniti.

    L’allenatore argentino, 54 anni, porta in dote esperienze di alto livello alla guida di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea. Il suo nome piace particolarmente a Cardinale e rappresenta una delle opzioni più concrete nel casting rossonero.

    Intervenendo davanti ai giornalisti al National Training Center della federazione americana vicino ad Atlanta, Pochettino ha negato contatti diretti con il Milan, ma ha lasciato aperta la porta a possibili interlocuzioni tra i suoi rappresentanti e il club.

    Il tecnico ha dichiarato che il suo contratto con gli Stati Uniti scadrà dopo il Mondiale di luglio e ha ribadito di essere attualmente concentrato sull’incarico federale. Lo stesso allenatore ha inoltre confermato di aver già affrontato con il CEO della federazione statunitense JT Batson il tema di un eventuale rinnovo.

    La candidatura di Pochettino sarebbe sostenuta direttamente da Cardinale anche per rafforzare ulteriormente il legame del brand Milan con il mercato statunitense.

  • LA PISTA PLANES E L’ASSE SPAGNOLO

    L’alternativa al modello Rangnick passa da una struttura di matrice spagnola. Il ruolo di direttore sportivo sta prendendo quota il nome di Ramon Planes, dirigente catalano attualmente all’Al Ittihad e con trascorsi al Barcellona, all’Espanyol e al Tottenham.

    Nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti a distanza tra Planes e il Milan.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio il dirigente spagnolo vedrebbe in Pochettino il profilo ideale per guidare il nuovo progetto rossonero, forte della collaborazione avuta con l’allenatore argentino sia all’Espanyol sia in Inghilterra.


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  • GLASNER, IRAOLA E LE ALTERNATIVE

    Il casting resta comunque aperto. Andoni Iraola continua a essere considerato il primo nome nelle preferenze del Milan.

    Tuttavia, la trattativa non è decollata perché il tecnico basco sembrerebbe orientato verso altre opportunità, tra cui Crystal Palace e Bayer Leverkusen.

    Dopo aver concluso la propria esperienza al Bournemouth, Iraola sta valutando progetti che possano garantirgli maggiori risorse economiche e condizioni più favorevoli per sviluppare il proprio calcio.

    Un’altra candidatura forte è quella di Oliver Glasner. Il tecnico austriaco piace per il suo stile di gioco e arriva dal successo in Conference League con il Crystal Palace.

    Durante la sua esperienza inglese ha conquistato tre trofei con un club storicamente poco abituato a vincere e che sarebbe disponibile a valutare una nuova esperienza all’estero.

    Sul fronte delle alternative rimane infine sullo sfondo anche Xavi. L’ex allenatore del Barcellona era stato contattato da Ibrahimovic prima che prendesse quota l’ipotesi Rangnick.