Milan Futuro-Vis Pesaro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gara ininfluente al Chinetti: Milan Futuro già certo dei playout, Vis Pesaro in attesa dei playoff. Formazioni, canale tv e streaming.

Sarà un Milan Futuro-Vis Pesaro completamente ininfluente quello della giornata numero 38 di Serie C NOW. Al Felice Chinetti si sfidano due squadre già certe del proprio destino: i rossoneri sfideranno la SPAL ai playout per non perdere la categoria; di contro, invece, la Vis Pesaro farà i playoff, giocando il primo turno col vantaggio del fattore casa.

Poco da decidere, dunque, fra due squadre che comunque non termineranno domenica la propria stagione 2024/25.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.