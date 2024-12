Milan Futuro-Virtus Entella dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Rossoneri in campo in campionato dopo il ko contro il Caldiero in Coppa: al Chinetti arrivano i biancocelesti terzi in classifica.

Quasi un testacoda nella giornata numero 20 del girone B di Serie C NOW. Al Felice Chinetti di Solbiate Arno si affronteranno Milan Futuro e Virtus Entella. La squadra di Bonera è reduce dal ko in Coppa Italia Serie C contro il Caldiero, che ha chiuso la cavalcata di Zeroli e compagni, adesso focalizzati solo sul campionato, dove c'è una classifica da risalire. Dall'altra parte, invece, ci sarà la Virtus Entella di Gallo, terza in classifica a -2 da Pescara e Ternana. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.