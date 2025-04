Milan Futuro-Ternana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lunch match a Solbiate Arno: il Milan Futuro cerca la salvezza, la Ternana per credere ancora nella promozione. Formazioni, canale tv e streaming.

L’ultimo lunch match della stagione in Serie C NOW si giocherà a Solbiate Arno. Nella 36esima giornata si affronteranno Milan Futuro e Ternana.

Obiettivo impresa per i ragazzi di Massimo Oddo, che devono cercare di vincere per alimentare la propria speranza di salvezza. In caso di sconfitta, però, la Ternana abdicherebbe con due giornate d’anticipo alla corsa per la promozione diretta, permettendo all’Entella di festeggiare il ritorno in Serie B: la formazione di Liverani, dunque, è obbligata a vincere.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.