Milan Futuro-SPAL dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Felice Chinetti si gioca Milan Futuro-SPAL: primo atto dei playout di Serie C NOW. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Milan Futuro contro SPAL. Si giocherà sabato sera l’andata del playout più atteso di Serie C NOW: al Chinetti andrà in scena il match fra i giovani rossoneri e i biancazzurri.

La SPAL, per salvarsi, avrà due risultati su tre a favore nei 180 minuti: in caso di parità fra andata e ritorno, saranno gli uomini di Baldini a ottenere la permanenza in C.

Nel Milan non giocheranno nè Camarda ne Jimenez, che non hanno totalizzato abbastanza convocazioni nella regular season.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.