Milan Futuro-Rimini dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Milan Futuro vs Rimini

Serie C

A Solbiate Arno i giovani rossoneri ospitano i romagnoli: operazione riscatto per Bonera e Buscè.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Riscatto cercasi a Solbiate Arno. Nella 24^ giornata del girone B di Serie C NOW, andrà in scena il confronto fra il Milan Futuro di Bonera e il Rimini di Buscè.

I giovani rossoneri sono terzultimi in classifica con 18 punti fin qui conquistati: serve una vittoria a Magrassi e compagni per risalire verso una salvezza che oggi dista ben sei punti.

Dall’altra parte, invece, ci sono i romagnoli: in settimana è arrivato lo 0-0 di Trapani nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C, la sesta gara consecutiva senza vittorie per i ragazzi di Buscè.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.