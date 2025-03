Milan Futuro-Pontedera dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Milan Futuro vs Pontedera

Serie C

Al Chinetti obiettivi diversi: Milan Futuro in lotta per la salvezza, il Pontedera vuole i playoff. Formazioni, canale tv e diretta streaming.

Sarà Milan Futuro-Pontedera una delle gare del sabato di Serie C NOW. Al Chinetti di Solbiate Arno andrà in scena la sfida fra le squadre di Oddo e Menichini.

Decisamente difficile la situazione del Milan Futuro: i giovani rossoneri si sono fatti rimontare dal Pineto nell’infrasettimanale e continuano a occupare l’ultimo posto della classifica insieme a Legnago e Sestri Levante.

Dall’altra parte, invece, gli ultimi due ko hanno ridimensionato il Pontedera, allontanando i toscani dal decimo posto e, quindi, dalla zona playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.