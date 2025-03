Milan Futuro-Perugia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Oddo contro Cangelosi: a Solbiate Arno rossoneri e biancorossi si giocano un pezzo di salvezza.

Milan Futuro-Perugia sarà una delle sfide più affascinanti del sabato di Serie C NOW. I rossoneri hanno perso a Legnago nell’ultimo turno, nonostante l’avvento di Oddo in panchina, e sono scivolati al penultimo posto della classifica: oggi sarebbe retrocessione per Camarda e compagni.

Il Perugia, invece, ha accolto l’arrivo di Cangelosi alla guida con una vittoria fondamentale contro l’Ascoli, che ha concesso agli umbri l’uscita dalla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.