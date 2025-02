Milan Futuro-Lucchese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Milan Futuro vs Lucchese

Serie C

Sfida cruciale per la salvezza nel girone B: i rossoneri di Bonera ospitano i toscani, squadre entrambe in zona playout.

Novanta minuti vitali per la salvezza. Nel girone B di Serie C NOW, il sabato pomeriggio vedrà il confronto diretto fra Milan Futuro e Lucchese, di fronte allo stadio Chinetti di Solbiate Arno.

I ragazzi di Bonera hanno raccolto 22 punti in 25 pare e sono terzultimi in classifica malgrado la striscia aperta di risultati consecutivi, con due pari e una vittoria nelle ultime tre gare.

Lucchese, invece, con un solo punto in più, quartultima: è dunque scontro diretto, con punti pesantissimi in palio.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.