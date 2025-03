Milan Futuro-Campobasso dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Oddo a caccia di una reazione del suo Milan Futuro, il Campobasso può blindare la salvezza: formazioni, canale tv e diretta streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Al Felice Chinetti ci si gioca un pezzo di stagione. Milan Futuro e Campobasso si affrontano nella 34esima giornata del girone B di Serie C NOW.

Fase delicatissima per i ragazzi di Massimo Oddo: i rossoneri sono ultimi in classifica e non hanno mai vinto col nuovo allenatore. Per sperare nella salvezza servono i tre punti, gli stessi che i molisani hanno trovato domenica scorsa superando il Carpi all’Avicor Stadium.

La squadra di Prosperi è vicina alla salvezza aritmetica, che potrebbe arrivare con un successo esterno proprio a Solbiate Arno.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.